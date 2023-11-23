«На стороне чувств»: на НТВ покажут фильм к 60-летию Владимира Машкова

Стоп-кадр из видео канала НТВ

Документальный фильм, посвященный знаменитому туляку, выйдет в эфир в понедельник, 27 ноября, в день рождения народного артиста России.

Владимир Машков не устаёт повторять, что «любит, когда остро». В этом фильме нет голоса за кадром, зритель может сам почувствовать главного героя и сделать выводы. Но главное — в нём нет интервью.

Это портрет-наблюдение, честно и эмоционально, чувственно. Какой он — Владимир Львович? Чем живёт именно сейчас, во что верит и чему отдаёт все силы?

Он создан из сложных чувств, живёт чувствами и, не стесняясь, говорит о них. Создатели фильма вместе со зрителями наблюдают за Машковым в сегодняшних реалиях. А они таковы: художественный руководитель, приверженец русского психологического театра, актёр, режиссёр, ученик и продолжатель дела Табакова, наставник.





Вместе с Владимиром Машковым зрители НТВ отправятся в путешествие по России в поисках талантливых молодых людей, которые, возможно, станут учениками Московской театральной Школы Олега Табакова. Ведь сегодня история Машкова неразрывно связана с этими 15-летними ребятами из разных уголков нашей страны.

Также зрители узнают, как Владимир Львович проводит репетиции, как объясняет, почему выкладываться на полном прогоне спектакля нужно, даже если ты играл его уже множество раз, и что ему важно как режиссёру одного из главных театров страны.

6+

из досье myslo

Владимир Львович Машков

Родился 27 ноября 1963 года в Туле.

Окончил школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова.

Актер, театральный режиссер, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер.

Художественный руководитель Театра Олега Табакова.

Лауреат премий «Ника» (1998, 2011), «Золотой орел» (2009, 2011,2019), «ТЭФИ» (2008).

Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Российской Федерации (2010).

Семья: женат в четвертый раз, дочь Мария (от первого брака с актрисой Еленой Шевченко).

Избранная фильмография: «Американская дочь», «Сирота казанская», «Вор», «Мама», «Олигарх», «Идиот», «Папа», «Статский советник», «Охота на пиранью», «Ликвидация», «Кандагар», «Край», «Григорий Р.», «Родина», «Экипаж», «Движение вверх».