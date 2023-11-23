Аналитики отметили у туляков низкий показатель тревожности

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Интересное исследование провели в финансовом университете при Правительстве РФ. Там мониторили качество жизни в крупных российских городах. Жители региона сами оценивали, где жить комфортно, а где — не очень.

Выяснилось, что к городам с высокой самооценкой уровня материального благополучия относится Тула. Оружейная столица делит место в рейтинге вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Краснодаром, Екатеринбургом, Новосибирском, Сургутом, Ярославлем. А еще туляки высоко оценивают доступность жилья, — так же, как и жители Тюмени, Мурманска, Воронежа, Пензы, Липецка, Саратова, Брянска, Кургана и Сургута.

А с чего такие выводы?

Как пояснил «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, факторов, по которым оценивается материальное благополучие, достаточно много.

— Стараемся охватить все стороны жизни. Просим респондентов оценить уровень своего материального благополучия и возможность покупать те или иные товары. Доступность недвижимости (способность жителей города купить квартиру или дом); качество медицинского обслуживания в городе; состояние экологической среды в городе, качество воды, воздуха, переработку отходов; работу учреждений среднего и высшего образования; доступность культурных ценностей, включая литературу, театры, музеи, выставки; стремление к получению качественного среднего, высшего и второго высшего образования, а также профессиональной переподготовки; состояние дорожного хозяйства, включая сюда качество дорожного полотна, работу Госавтоинспекции, общественного транспорта, вероятность попасть в аварию или пробку; работу жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда, благоустройство города. Просим дать оценку работы городских властей; условий ведения бизнеса в городе — много ли жалоб на надзорные и контрольные органы, закупки, неправомерные проверки и т. д.; есть ли возможности для развития социальных и экономических инноваций в городе, — рассказал Алексей Зубец.

А еще директор института отметил: