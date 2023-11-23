  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Аналитики отметили у туляков низкий показатель тревожности - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Аналитики отметили у туляков низкий показатель тревожности
Фото из архива Myslo

Аналитики отметили у туляков низкий показатель тревожности

Оказалось, что жители оружейной столицы высоко оценивают свое материальное благополучие.

Интересное исследование провели в финансовом университете при Правительстве РФ. Там мониторили качество жизни в крупных российских городах. Жители региона сами оценивали, где жить комфортно, а где — не очень.

Выяснилось, что к городам с высокой самооценкой уровня материального благополучия относится Тула. Оружейная столица делит место в рейтинге вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Краснодаром, Екатеринбургом, Новосибирском, Сургутом, Ярославлем. А еще туляки высоко оценивают доступность жилья, — так же, как и жители Тюмени, Мурманска, Воронежа, Пензы, Липецка, Саратова, Брянска, Кургана и Сургута.

А с чего такие выводы?

Как пояснил «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, факторов, по которым оценивается материальное благополучие, достаточно много.

— Стараемся охватить все стороны жизни. Просим респондентов оценить уровень своего материального благополучия и возможность покупать те или иные товары. Доступность недвижимости (способность жителей города купить квартиру или дом); качество медицинского обслуживания в городе; состояние экологической среды в городе, качество воды, воздуха, переработку отходов; работу учреждений среднего и высшего образования; доступность культурных ценностей, включая литературу, театры, музеи, выставки; стремление к получению качественного среднего, высшего и второго высшего образования, а также профессиональной переподготовки; состояние дорожного хозяйства, включая сюда качество дорожного полотна, работу Госавтоинспекции, общественного транспорта, вероятность попасть в аварию или пробку; работу жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда, благоустройство города. Просим дать оценку работы городских властей; условий ведения бизнеса в городе — много ли жалоб на надзорные и контрольные органы, закупки, неправомерные проверки и т. д.; есть ли возможности для развития социальных и экономических инноваций в городе, — рассказал Алексей Зубец.

А еще директор института отметил:

«Чем больше в городе гонят самогона, тем хуже в нем экономическая ситуация».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор:
сегодня, в 13:52 +1
Другие статьи по темам
Событие
социальное исследованиеуменьшенная тревожность
Люди
Алексей Зубец

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«На стороне чувств»: на НТВ покажут фильм к 60-летию Владимира Машкова
«На стороне чувств»: на НТВ покажут фильм к 60-летию Владимира Машкова
Центральную Россию накроют мощные снегопады
Центральную Россию накроют мощные снегопады
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.