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Где в Туле не будет света 21 ноября

Где в Туле не будет света 21 ноября

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. 2-я Хомутовка, 3,
  • ул. Томпа, 31,
  • ул. К. Либкнехта, 25,
  • ул. Шишкина, 6, 2-а,
  • ул. М. Горького, 12,
  • ул. Комсомольская, 51,
  • пер. Отбойный 1-37 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 4-а, 8-а, 11-а, 22-а,
  • ул. Н. Руднева, 9, 11,
  • ул. Горняцкая, 14, 16/1, 16/2, 17, 19, 21,
  • ул. Чекалина 12-22 (чёт.), 9-17 (неч.), 9-а,
  • пер. Циолковского 10-20 (чётн.), 11-21 (нечётн.), 14-а,
  • ул. Циолковского, 47,
  • ул. Ложевая, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 1-а, 1-б, 24-а,
  • ул. Осташева, 70-98 (чётн.), 77-105 (нечётн.), 78-а, 80-а, 85-а, 85-б, 86-а, 87-а, 88-а, 89-а, 92-а, 92-б,
  • ул. Пробная, 41-81 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 50-а, 57-а, 59-а, 60-а, 68-а, 82-а, 84-а, 92-а, 94-а,
  • ул. Пролетарская, 71-87 (нечётн.), 79-а, 81-а, 81-б, 83-б,
  • ул. Плеханова, 1-43 (нечётн.), 2-42 (чётн.), 2-а, 4-а,
  • Новомосковское шоссе, 9,
  • пр-т Ленина, 92, 99, 101, 103, 105,
  • ул. 1-й Южный пр-д, 1-7 (нечётн.), 1 к. 2,
  • ул. Шевченко, 4-16 (чётн.), 6-а, 8-а,
  • 2-й Южный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 7-17 (нечётн.),
  • 3-й Южный пр-д, 13, 16,
  • ул. Марата, 151, 71, 73, 79, 81-а,
  • Торховский пр-д, 9,
  • Мясново: ул. Привокзальная, 25,
  • Одоевское шоссе, 1-в, 12.
вчера, в 21:49 +3
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