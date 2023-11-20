Где в Туле не будет света 21 ноября

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. 2-я Хомутовка, 3,
- ул. Томпа, 31,
- ул. К. Либкнехта, 25,
- ул. Шишкина, 6, 2-а,
- ул. М. Горького, 12,
- ул. Комсомольская, 51,
- пер. Отбойный 1-37 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 4-а, 8-а, 11-а, 22-а,
- ул. Н. Руднева, 9, 11,
- ул. Горняцкая, 14, 16/1, 16/2, 17, 19, 21,
- ул. Чекалина 12-22 (чёт.), 9-17 (неч.), 9-а,
- пер. Циолковского 10-20 (чётн.), 11-21 (нечётн.), 14-а,
- ул. Циолковского, 47,
- ул. Ложевая, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 1-а, 1-б, 24-а,
- ул. Осташева, 70-98 (чётн.), 77-105 (нечётн.), 78-а, 80-а, 85-а, 85-б, 86-а, 87-а, 88-а, 89-а, 92-а, 92-б,
- ул. Пробная, 41-81 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 50-а, 57-а, 59-а, 60-а, 68-а, 82-а, 84-а, 92-а, 94-а,
- ул. Пролетарская, 71-87 (нечётн.), 79-а, 81-а, 81-б, 83-б,
- ул. Плеханова, 1-43 (нечётн.), 2-42 (чётн.), 2-а, 4-а,
- Новомосковское шоссе, 9,
- пр-т Ленина, 92, 99, 101, 103, 105,
- ул. 1-й Южный пр-д, 1-7 (нечётн.), 1 к. 2,
- ул. Шевченко, 4-16 (чётн.), 6-а, 8-а,
- 2-й Южный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 7-17 (нечётн.),
- 3-й Южный пр-д, 13, 16,
- ул. Марата, 151, 71, 73, 79, 81-а,
- Торховский пр-д, 9,
- Мясново: ул. Привокзальная, 25,
- Одоевское шоссе, 1-в, 12.