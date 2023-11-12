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В Новомосковске прошел гала-концерт конкурса патриотической песни

В Новомосковске прошел гала-концерт конкурса патриотической песни

На нём выступили победители десятого областного фестиваля-конкурса патриотической песни среди детей и подростков «Недаром помнит вся Россия».

В этом году фестиваль был посвящен 80-летнему юбилею победы в Сталинградской битве. На сцене городского Дворца культуры свое творчество представили победители фестиваля-конкурса – более 90 юных вокалистов.

В программу гала-концерта вошли популярные песни времен Великой Отечественной войны, баллады о России, современные композиции патриотического звучания, песни о воинской доблести и героях.

Выступать во Дворце культуры, где выросли такие таланты, как Ярослав Дронов (SHAMAN), Софья Фисенко, Мария Панюкова, было для ребят особенно волнительно. С песней «Не забывайте» гала-концерт открыла образцовая студия эстрадного вокала «Счастливый день», а вокальный ансамбль «Акварель» исполнил «Балладу о сыновьях».

Также на сцене новомосковского ДК спели Игорь Сиволапов, народный фольклорный коллектив «Жаворонушки» Елизавета Семенихина, Макар Щеглов, Валерия Чернова, Мила Рославцева, Анастасия Томилина и их педагог Антонина Шагина, Сабина Запирова, Арсений Демчук и другие талантливые исполнители.

Кроме того, ребята посетили знаковые места Новомосковска – экскурсию для них подготовил городской историко-художественный музей, а юнармейцы провели мастер-класс по сборке и разборке автомата. Все желающие смогли написать письма бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

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сегодня, в 19:18 0
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