Пьяный житель Узловой зарезал своего знакомого

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Следственным отделом по Узловой СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела. Дело было возбуждено на узловчанина, обвиняемого в убийстве.

Происшествие случилось в ночь со 2 по 3 сентября в квартире на улице Суворова. Обвиняемый в нетрезвом состоянии набросился на своего знакомого. Он нанес ему колото-резанные раны в голову и грудь. От ударов мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователями СК России по Тульской области собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.