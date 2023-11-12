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Пьяный житель Узловой зарезал своего знакомого
Фото из архива Myslo

Пьяный житель Узловой зарезал своего знакомого

Потерпевший скончался на месте.

Следственным отделом по Узловой СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела. Дело было возбуждено на узловчанина, обвиняемого в убийстве.

Происшествие случилось в ночь со 2 по 3 сентября в квартире на улице Суворова. Обвиняемый в нетрезвом состоянии набросился на своего знакомого. Он нанес ему колото-резанные раны в голову и грудь. От ударов мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователями СК России по Тульской области собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

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