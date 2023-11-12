В Заречье столкнулись «Нива» и SsangYong: пострадал один человек

Водителя отечественного внедорожника доставили в больницу с различными травмами.

Вечером 12 ноября на пересечении ул. Октябрьской с ул. Демидовская Плотина произошла авария с участием «Нивы» и внедорожника SsangYong.

Как сообщает корреспондент Myslo, отечественный автомобиль двигался по ул. Октябрьской, а водитель корейского внедорожника поворачивал налево. Оба мужчины утверждают, что двигались на разрешающий сигнал светофора.

В результате столкновения пострадал пассажир «Нивы», его доставили в больницу с травмами. Окончательную причину и все обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД,