  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. 10 тулячек поборются за звание «Мама Года 2023» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
10 тулячек поборются за звание «Мама Года 2023»
Фото пресс-службы администрации Тулы

10 тулячек поборются за звание «Мама Года 2023»

Финал конкурса состоится 26 ноября.

В этом году в отборочный тур конкурса «Мама Года 2023» поступило более 30 заявок. Из них выбрали 10 лучших. О ходе конкурса рассказали в пресс-службе горадминистрации.
 
Так, кастинг прошел в молодежном центре «Родина». Два дня — 7 и 8 ноября — участницы от 20 до 35 лет рассказывали членам жюри о себе и своих семьях, показывали творческие номера, проходили собеседования.

 

Отборочный этап городского конкурса вышли 10 тулячек:
 
— Виктория Карпова;
— Анастасия Кошерук;
— Анна Гулузаде;
— Дарья Кочегизова;
— Анастасия Бурак;
— Евгения Кондаревич;
— Анастасия Феничева;
— Наталья Орлова;
— София Кривохина;
— Анастасия Акилова.
 
Финал конкурса состоится в «Родине» 26 ноября. Начало в 16:00.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 09:50 0
Другие статьи по темам
Место
администрация ТулыРодина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.