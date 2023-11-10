10 тулячек поборются за звание «Мама Года 2023»

В этом году в отборочный тур конкурса «Мама Года 2023» поступило более 30 заявок. Из них выбрали 10 лучших. О ходе конкурса рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Так, кастинг прошел в молодежном центре «Родина». Два дня — 7 и 8 ноября — участницы от 20 до 35 лет рассказывали членам жюри о себе и своих семьях, показывали творческие номера, проходили собеседования.
Отборочный этап городского конкурса вышли 10 тулячек:
— Виктория Карпова;
— Анастасия Кошерук;
— Анна Гулузаде;
— Дарья Кочегизова;
— Анастасия Бурак;
— Евгения Кондаревич;
— Анастасия Феничева;
— Наталья Орлова;
— София Кривохина;
— Анастасия Акилова.
Финал конкурса состоится в «Родине» 26 ноября. Начало в 16:00.