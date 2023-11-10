10 тулячек поборются за звание «Мама Года 2023»

Фото пресс-службы администрации Тулы

В этом году в отборочный тур конкурса «Мама Года 2023» поступило более 30 заявок. Из них выбрали 10 лучших. О ходе конкурса рассказали в пресс-службе горадминистрации.



Так, кастинг прошел в молодежном центре «Родина». Два дня — 7 и 8 ноября — участницы от 20 до 35 лет рассказывали членам жюри о себе и своих семьях, показывали творческие номера, проходили собеседования.

Отборочный этап городского конкурса вышли 10 тулячек:



— Виктория Карпова;

— Анастасия Кошерук;

— Анна Гулузаде;

— Дарья Кочегизова;

— Анастасия Бурак;

— Евгения Кондаревич;

— Анастасия Феничева;

— Наталья Орлова;

— София Кривохина;

— Анастасия Акилова.



Финал конкурса состоится в «Родине» 26 ноября. Начало в 16:00.