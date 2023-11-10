  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

10 ноября отмечается день полиции.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На вас возложена высокая ответственность за безопасность наших жителей, соблюдение законности и порядка на территории Тульской области.

В числе ваших ключевых задач — защита прав и свобод граждан, межнационального и межрелигиозного согласия, борьба с преступностью, наркобизнесом, противодействие терроризму и экстремизму. Вы доблестно исполняете свой долг за пределами региона, решаете важнейшие служебно-боевые задачи в ходе СВО.

Это требует от вас мужества, выдержки, особой бдительности, готовности действовать решительно и рисковать собой ради спасения жизни других людей.

Благодарю вас за верность долгу, самоотдачу и профессионализм.

Отдельное спасибо ветеранам органов внутренних дел, которые передают свой опыт молодым коллегам, готовят достойную смену.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, успехов в непростом, опасном, благородном труде!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:32 0
Другие статьи по темам
Событие
поздравление10 ноябряДень полиции
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

10 тулячек поборются за звание «Мама Года 2023»
10 тулячек поборются за звание «Мама Года 2023»
Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Тульской области
Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.