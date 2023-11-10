Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На вас возложена высокая ответственность за безопасность наших жителей, соблюдение законности и порядка на территории Тульской области.

В числе ваших ключевых задач — защита прав и свобод граждан, межнационального и межрелигиозного согласия, борьба с преступностью, наркобизнесом, противодействие терроризму и экстремизму. Вы доблестно исполняете свой долг за пределами региона, решаете важнейшие служебно-боевые задачи в ходе СВО.

Это требует от вас мужества, выдержки, особой бдительности, готовности действовать решительно и рисковать собой ради спасения жизни других людей.

Благодарю вас за верность долгу, самоотдачу и профессионализм.

Отдельное спасибо ветеранам органов внутренних дел, которые передают свой опыт молодым коллегам, готовят достойную смену.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, успехов в непростом, опасном, благородном труде!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.