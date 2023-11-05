Известный кинорежиссер Алла Сурикова привезла в Тулу кино и саксофон

Фото предоставлены пресс-службой «Добродея»

Вечер прошел при полном аншлаге, в уютной дружеской обстановке. Алла Ильинична уже не первый раз встречается со зрителями в Туле и каждый раз она приезжает с новой программой. На этот раз темой встречи стали кино и музыка.

Кинорежиссер рассказала о своих фильмах, в которых есть музыкальные произведения знаменитых композиторов или в которых роли исполняют известные певцы и музыканты. Среди таких фильмов «Предположим ты капитан…», «Только раз», «Идеальная пара», «Полный вперед!» и другие. Не обошли вниманием и самые известные картины Аллы Суриковой – «Человек с бульвара Капуцинов», «Чокнутые», «Ищите женщину», «Будьте моим мужем»...

Алла Ильинична представила фрагменты своих фильмов, а музыку из них исполнила одна из лучших современных саксофонисток Вероника Кожухарова.

Помимо концертной деятельности она сочиняет музыку, проводит мастер-классы, снимается в кино. Несколько лет назад Вероника снялась в фильме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс», отрывки которого увидели зрители творческой встречи.

Гости рассказали о съемках в кино, об историях, которые остались за кадром, об актерах, а также поделились своими творческими планами.

Встречу посетили министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и директор Объединения центров развития культуры региона Елена Арбекова.