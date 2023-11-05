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Известный кинорежиссер Алла Сурикова привезла в Тулу кино и саксофон
Фото предоставлены пресс-службой «Добродея»

Известный кинорежиссер Алла Сурикова привезла в Тулу кино и саксофон

4 ноября в «Ночь искусств» в творческом пространстве «Девятка» состоялась встреча с легендарным кинорежиссером, заслуженной артисткой России Аллой Суриковой.

Вечер прошел при полном аншлаге, в уютной дружеской обстановке. Алла Ильинична уже не первый раз встречается со зрителями в Туле и каждый раз она приезжает с новой программой. На этот раз темой встречи стали кино и музыка.

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Кинорежиссер рассказала о своих фильмах, в которых есть музыкальные произведения знаменитых композиторов или в которых роли исполняют известные певцы и музыканты. Среди таких фильмов «Предположим ты капитан…», «Только раз», «Идеальная пара», «Полный вперед!» и другие. Не обошли вниманием и самые известные картины Аллы Суриковой – «Человек с бульвара Капуцинов», «Чокнутые», «Ищите женщину», «Будьте моим мужем»...

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Алла Ильинична представила фрагменты своих фильмов, а музыку из них исполнила одна из лучших современных саксофонисток Вероника Кожухарова.

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Помимо концертной деятельности она сочиняет музыку, проводит мастер-классы, снимается в кино. Несколько лет назад Вероника снялась в фильме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс», отрывки которого увидели зрители творческой встречи.

Гости рассказали о съемках в кино, об историях, которые остались за кадром, об актерах, а также поделились своими творческими планами.

Встречу посетили министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и директор Объединения центров развития культуры региона Елена Арбекова.

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Автор:
сегодня, в 12:10 0
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Люди
Алла СуриковаВероника Кожухарова
Место
Тула

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