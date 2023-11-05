На автодороге Тула-Новомосковск два автомобиля столкнулись с патрульным авто

Фото freepik.com

Авария произошла 5 ноября около десяти утра.

На двенадцатом километре автодороги Тула-Новомосковск Ленинского района Тулы произошло столкновение трех автомобилей: «Опель Астра», «Лада Приора» и патрульного автомобиля «Хендэ Солярис».

В момент столкновения патрульный автомобиль стоял на съезде на прилегающую территорию - экипаж ДПС работал, обеспечивая безопасность дорожного движения.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка, сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства происшествия.