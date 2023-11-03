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Названы новые участники фестиваля «Дикая Мята – 2024»: Zoloto, Билли Новик и группа Shortparis
Возрастное ограничение 6+.

Названы новые участники фестиваля «Дикая Мята – 2024»: Zoloto, Билли Новик и группа Shortparis

Крупнейший российский независимый фестиваль «Дикая Мята» в 2024 году пройдет с 14 по 16 июня в Тульской области.

К ранее заявленным Рите Дакоте, Найку Борзову, polnalyubvi, группам Drummatix, The Starkillers, «План Ломоносова», «Операция Пластилин», «Драгни», «мытищи в огне» и многим другим присоединились Zoloto, Shortparis и «Гудтаймс».

Также впервые на поле прозвучат песни Егора Летова в авторском исполнении питерского музыканта Билли Новика.

Сам артист признается: «Я считаю абсолютным гением слова и песни Летова, лучше него на русскоязычном пространстве я для себя ничего пока так и не нашел!»  

Фестиваль «Дикая Мята» состоится 14–16 июня 2024 года в Тульской области в пос. Бунырево. Возрастное ограничение 6+.

 

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