Названы новые участники фестиваля «Дикая Мята – 2024»: Zoloto, Билли Новик и группа Shortparis

К ранее заявленным Рите Дакоте, Найку Борзову, polnalyubvi, группам Drummatix, The Starkillers, «План Ломоносова», «Операция Пластилин», «Драгни», «мытищи в огне» и многим другим присоединились Zoloto, Shortparis и «Гудтаймс».
Также впервые на поле прозвучат песни Егора Летова в авторском исполнении питерского музыканта Билли Новика.
Сам артист признается: «Я считаю абсолютным гением слова и песни Летова, лучше него на русскоязычном пространстве я для себя ничего пока так и не нашел!»
Фестиваль «Дикая Мята» состоится 14–16 июня 2024 года в Тульской области в пос. Бунырево. Возрастное ограничение 6+.