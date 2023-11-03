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Водитель фуры насмерть сбил женщину на проспекте Ленина: подробности аварии

Водитель фуры насмерть сбил женщину на проспекте Ленина: подробности аварии

Виновника ДТП еще не нашли.

Напомним, 3 ноября в 12.05 на проспекте Ленина неподалеку от здания областного суда, произошел наезд транспортного средства на женщину. Пешеход скончалась на месте ДТП.

По информации Myslo, женщина переходила дорогу на улице Пушкинской. Транспорт в этот момент стоял на запрещающий сигнал светофора. Когда пострадавшая поравнялась с кабиной грузовика Renault Magnum, оказавшись вне поля зрения водителя, тот начал движение на загоревшийся зеленый. Фура протащила женщину от дома номер 23а до здания областного суда.

Поиски водителя грузового автомобиля продолжаются.

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