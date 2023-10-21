27 октября тулякам расскажут про стрит-фотографию

Лекция под названием «Стрит фотография: практика, жанр, стиль или направление?» начнётся в 18.30.

На лекции Наталья Ударцева расскажет, что такое стрит-фотография и почему термин «жанр» ей не очень подходит, какими качествами должен обладать фотограф, чтобы успешно снимать на улице, какие сюжеты привлекают стрит-фотографов, почему стрит-фотографию можно считать непосредственным отражением современных реалий и времени.

Наталья Ударцева — журналист, фоторедактор, куратор масштабных фотопроектов, член жюри российских и международных фотоконкурсов, преподаватель фотографии, издатель 8 фотоальбомов, основатель Школы визуальных искусств (2009-2022), член правления Союза фотохудожников России.