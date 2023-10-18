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Тульских студентов приглашают на «Финтрек»
Фото из архива Myslo

Тульских студентов приглашают на «Финтрек»

Участников нового цикла занятий по финансовой грамотности для молодежи ждут семь вебинаров с представителями Банка России, крупных российских компаний и вузов.

Темы выбирались с учетом отзывов от студентов и преподавателей, завершивших первый цикл обучения: эксперты разберут ловушки мышления при принятии финансовых решений, расскажут о подводных камнях в страховании и кредитовании и развеют мифы о цифровом рубле.

Закрепить полученные знания слушатели смогут во время практических занятий и дискуссий со спикерами. Участники, успешно прошедшие вебинары, получат именные сертификаты, уточнили в тульском отделении Банка России.

Первая встреча состоится уже 18 октября, в 10.00 по московскому времени. Новый сезон «Финтрека» откроет директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, которая расскажет о цифровом рубле и его преимуществах для граждан и бизнеса.

Все занятия бесплатны. Они будут проходить раз в неделю до 29 ноября включительно. Зарегистрироваться и подключиться к трансляциям можно на сайте.

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Фотограф:
сегодня, в 07:40 0
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