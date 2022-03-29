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В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку

В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку

Пострадавшая госпитализирована, сейчас ей занимаются медики.

Вечером 29 марта в доме 21 по ул. Кирова в Туле загорелась квартира. Когда на место прибыл первый пожарный расчет, с улицы в окне жилища было видно пламя. Так как на балконе квартиры установлена решетка, сотрудникам МЧС пришлось срезать дверь.
 
Стоит отметить, что процесс спасения и тушения осложнился из-за припаркованного на въезде во двор автомобиля, из-за которого к подъезду не смогли проехать пожарные автомобили. Чтобы подать воду, огнеборцам пришлось прокладывать магистральную линию.
 
 
Очаг возгорания находился в зале, а на полу на кухне пожарные обнаружили надышавшуюся дымом женщину, примерно 70-ти лет на вид. Пострадавшую вынесли в безопасное место, а затем передали медикам, которые отвезли ее в больницу.
 
Причину возгорания предстоит установить специалистам.
 
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В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку, Фото: 1
В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку, Фото: 2
В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку, Фото: 3
В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку, Фото: 4
В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку, Фото: 5
В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку, Фото: 6
В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку, Фото: 7
В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку, Фото: 8
В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку, Фото: 9
В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку, Фото: 10
В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку, Фото: 11
В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку, Фото: 12
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:47 0
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