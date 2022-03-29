В доме на ул. Кирова в Туле пожарные спасли пенсионерку

Вечером 29 марта в доме 21 по ул. Кирова в Туле загорелась квартира. Когда на место прибыл первый пожарный расчет, с улицы в окне жилища было видно пламя. Так как на балконе квартиры установлена решетка, сотрудникам МЧС пришлось срезать дверь.

Стоит отметить, что процесс спасения и тушения осложнился из-за припаркованного на въезде во двор автомобиля, из-за которого к подъезду не смогли проехать пожарные автомобили. Чтобы подать воду, огнеборцам пришлось прокладывать магистральную линию.

Очаг возгорания находился в зале, а на полу на кухне пожарные обнаружили надышавшуюся дымом женщину, примерно 70-ти лет на вид. Пострадавшую вынесли в безопасное место, а затем передали медикам, которые отвезли ее в больницу.

Причину возгорания предстоит установить специалистам.