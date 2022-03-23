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У туляков осталось несколько дней, чтобы увидеть подлинные гравюры Альбрехта Дюрера
Фото из архива Myslo

У туляков осталось несколько дней, чтобы увидеть подлинные гравюры Альбрехта Дюрера

В оружейной столице завершает работу выставка шедевров знаменитого немецкого мастера.

В филиале Государственного исторического музея в Туле завершает работу выставка «Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея». На ней представлены семь подлинных гравюр великого мастера. С 1 марта выставку посетили свыше 3000 человек.

Посетители могут увидеть две «мастерские гравюры» Дюрера: «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия I». Третья, «Рыцарь, Смерть и Дьявол», представлена на выставке копией неизвестного мастера XVIII века, хранящейся в коллекции Тульского музея изобразительных искусств.

В тульском филиале ГИМ сейчас находятся «Портрет Эразма Роттердамского», а также листы из серии «Гравированные страсти», исполненные в технике резцовой гравюры. Эту серию художник считал вершиной своего мастерства.

Фоторепортаж с выставки можно посмотреть тут.

В экспозиции также представлены инструменты гравера и гравировальные доски — деревянные и металлические, иллюстрирующие технологию изготовления гравюры.

По музейной традиции в последнее воскресенье месяца, 27 марта, выставку смогут бесплатно посетить дети до 17 лет, члены многодетных семей, студенты колледжей, техникумов, вузов, солдаты и сержанты срочной службы. Подробности можно узнать по телефону 77−31−65.

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