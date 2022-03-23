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Туляки меняют одежду на сахар и продают бумагу по 25 тысяч рублей за пачку

Туляки меняют одежду на сахар и продают бумагу по 25 тысяч рублей за пачку

Дефицит этих товаров вынуждает идти на натуральный обмен и подогревает жажду лёгкой наживы.

Туляки размещают на «Авито» объявления, в которых готовы обменять одежду на сахар. Целый пакет вещей, среди которых — женское платье, леггинсы, летние блузы и кофты, можно получить за два килограмма сахарного песка.

Весеннюю куртку для 10-летнего мальчика в отличном состоянии готовы обменять на три пакета сахара или продать за 1000 рублей.

Предприимчивые туляки не упускают возможности выгодно продать запасы бумаги для принтера. Напомним, из-за её дефицита в тульском педуниверситете был введен режим жесткой экономии.

Шесть пачек обойдутся всего в 150 тысяч рублей, при этом забирать покупку придётся самостоятельно.

 

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