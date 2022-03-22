24 марта туляки смогут бесплатно посетить музеи

Дата/время/ место проведения Наименование мероприятия Информация

24.03. 16.00 Богородицкий дворец-музей и парк Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, территория Парка, 1 Театральная гостиная «Пиковая дама» Променад по парадной анфиладе дворца с элементами театрализации по мотивам повести А.С. Пушкина

24.03. В течение дня Музей «Спасское» им. В.А. Стародубцева Тульская область, Новомосковский район, село Спасское, ул. Центральная, 4-а «В мире искусства» Театрализованная экскурсия

24.03. 16.00 Мемориальный музей Н.И. Белобородова г. Тула, просп. Ленина, 16. Концерт «Тулы песенный узор» В концертной программе примут участие ребята, занимающиеся в Доме детского творчества Пролетарского округа г. Тулы. Воспитанники вокальной студии исполнят песни, посвященные нашему славному городу Туле.

24.03. 15.00 Дом-музей В.В. Вересаева г. Тула, ул. Гоголевская, 82 Лекция «Роль искусства в жизни и творчестве В.В. Вересаева» Посетители музея узнают о взаимоотношениях В. В. Вересаева с такими известными художниками, как М. Волошин, К.Ф. Богаевский и В.Д. Поленов, а также увидят фондовые экспонаты, связанные с темой «Искусство».

23.03. 16.00 Музей «Тульские самовары» г. Тула, ул. Менделеевская 8. Тематическая театрализованная экскурсия «Под звуки самовара» Музей «Тульские самовары» приглашает на тематическую экскурсию «Под звуки самовара». Человек всегда жил в мире звуков и шума. Всем известно, что самовар — это устройство для приготовления кипятка. Но он ещё создаёт дружескую, тёплую атмосферу за столом.

23.03. 14.30 Музей «Тульские самовары» г. Тула, ул. Менделеевская, 8. Лекция «Маленькие женщины» семьи Николая II» На лекции посетители узнают о дочерях императора Николая II, его «маленьких женщинах». В музее «Тульские самовары» хранится уникальная коллекция детских самоварчиков, которые были подарены детям Николая II.

24.03. 11.00 Тульский областной краеведческий музей По предварительной записи (тел.: 30−79−75) г. Тула, ул. Советская/ул. Тургеневская, 68/8. Квест «Загадки земли Тульской» Квест-экскурсия знакомит с интересными фактами, удивительными событиями, выдающимися личностями, прославившими Тульский край, включает оригинальные задания.

24.03. 12.00 Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева Тульская область, Заокский район, дер. Савино, 43. Беседа «Сохраним свою культуру» В ходе беседы участники узнают об истории возникновении праздника, о работниках культуры и о самой культуре в целом.

24.03. В течение дня Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева Тульская область, Заокский район, дер. Савино, 43. Акция «С праздником, работники культуры!» Суть акции: посетителю предлагается рассказать о том, что для него значит культура и творчество, поздравить с праздником дорогих культработников или расскажите о своей работе в учреждениях культуры!

24.03. 15.00 Музей декоративно-прикладного и народного искусства г. Тула, ул. Металлистов, 12 Мастер-класс Роспись глиняной, обожжённой заготовки.

24.03 В течение дня Музей П. Н. Крылова г. Тула, ул. Кутузова, 10. ART-игра «Найди шедевр» Art-игра — это увлекательное путешествие по экспозиционным залам Музея П. Н. . Крылова, в ходе которого посетители не только познакомятся с творчеством художника, но и смогут более подробно, в деталях рассмотреть его картины.

24.03 16.00 Музей П. Н. Крылова г. Тула, ул. Кутузова, 10. Культурно- образовательное занятие «Любовь, что движет солнце и светила» Программа, на которую приглашает Музей П. Н. Крылова . Петр и Феврония, Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Николай Резанов и Кончита Аргуэльо… Они жили в разные века и в разных странах, говорили на разных языках. Но их навеки объединило одно, прекрасное и бессмертное чувство — Любовь.

24.03 в 15.00 Музей П. Н. Крылова г. Тула, ул. Кутузова, 10. Мастер-класс в творческой мастерской «Птичка- синичка» Мы приглашаем на МК «Синичка», где гости Музея из мягкой пряжи создадут синичку, которая станет украшением интерьера или подарком для друзей и знакомых.

24.03. В течение дня Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново» Тульская обл., д. Дворяниново, Заокский р-н Лекция «Таланты родного края» Знакомство с писателями, художниками, краеведами Заокского района.

24.03. В течение дня Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново» Тульская обл., д. Дворяниново, Заокский р-н Познавательное мероприятие « А. Т. Болотов — создатель детского театра». Знакомство с пьесами, написанными А.Т.Болотовым для детского театра.

24.03. 16.00 Выставочный зал г. Тула, Красноармейский проспект, 16. Культура и искусство. Атлас профессий. На нашем мастер- классе участники познакомятся с разными профессиями в сфере культуры. Попробуют изобразить при помощи художественных материалов представителя творческой профессии.

24.03. 17.00 Выставочный зал г. Тула, Красноармейский проспект, 16. «Культурное пространство. Аспекты творческой профессии — художник». Беседа. Мы познакомим с одной из самых творческих профессий -профессией художника. Расскажем, о профессиональных, личностных особенностях тех, кто выбрал этот путь.

24.03. 12.00 Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг» Тульская область, Чернский район, М. О. Полтевское , дер. Тургенево, ул. Школьная, 13. Музыкальная открытка ко Дню работника культуры - «Утро туманное, утро седое» Посетители прослушают романс И. С. Тургенева «Утро туманное, утро седое». Познакомятся с творчеством писателя и его отношение к музыке, культуре, искусству.

24.03. 13.00 Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг» Тульская область, Чернский район, М. О. Полтевское , дер. Тургенево, ул. Школьная, 13. Театрализованная экскурсия от лица матери писателя И С Тургенева, Варвары Петровны. Посетители музея узнают об отношении матери писателя Варвары Петровны к сыновьям, их воспитании. Прослушают театрализованную экскурсию.

24.03. — 25.03. В течение дня Тульский военно- исторический музей г. Тула, Кремль «Искусство на службе Отечеству» Стать победителем экспресс-викторины «Искусство на службе Отечеству», посвященной Дню работника культуры, вам помогут ваша собственная внимательность и смекалка, ведь ответы на вопросы находятся вокруг вас!

24.03. — 25.03. В течение дня Тульский военно- исторический музей; Музей обороны Тулы г. Тула, Кремль Парк Патриот «Я читаю о войне» Гости Музея Обороны и Тульского военно- исторического музея читают стихи о войне. Акция, посвященная Дню работника культуры, проводится в режиме онлайн и офлайн

24.03. — 25.03. В течение дня Музей обороны Тулы Парк Патриот «Синий платочек» Ретро-караоке Приглашаем гостей музея принять участие в ретро-караоке, вспоминая трогательные строки песен, опаленных войной.

23.03. 17.00 Тульский музей изобразительных искусств г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. Авторская экскурсия М. А. Серовой «Наряд — предисловие к женщине». В центре внимания — женские портреты, написанные русскими и западноевропейскими художниками к.17 -19 веков, создававшими образы своих современниц. Посетители узнают о влиянии европейской моды на русский женский костюм, особенностях кроя женского платья, причесок и украшений.