24 марта туляки смогут бесплатно посетить музеи
Рассказываем, какие музеи участвуют в акции.
24 марта в рамках акции «Все в музей», начиная с 18.00, жители региона смогут бесплатно посетить постоянные экспозиции и временные выставки в филиалах Тульского музейного объединения.
Публикуем расписание:
|
Дата/время/ место проведения
|
Наименование мероприятия
|
Информация
|
24.03. 16.00
Богородицкий дворец-музей и парк
Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, территория Парка, 1
|
Театральная гостиная «Пиковая дама»
|
Променад по парадной анфиладе дворца с элементами театрализации по мотивам повести А.С. Пушкина
|
24.03. В течение дня
Музей
«Спасское» им.
В.А.
Стародубцева
Тульская область, Новомосковский район, село Спасское, ул. Центральная, 4-а
|
«В мире
искусства»
|
Театрализованная
экскурсия
|
24.03. 16.00
Мемориальный музей
Н.И.
Белобородова
г. Тула, просп. Ленина, 16.
|
Концерт
«Тулы
песенный
узор»
|
В концертной
программе примут
участие ребята,
занимающиеся в Доме
детского творчества
Пролетарского округа
г. Тулы. Воспитанники
вокальной студии
исполнят песни,
посвященные нашему
славному городу Туле.
|
24.03. 15.00
Дом-музей
В.В.
Вересаева
г. Тула, ул. Гоголевская, 82
|
Лекция «Роль
искусства в
жизни и
творчестве
В.В.
Вересаева»
|
Посетители музея
узнают о
взаимоотношениях
такими известными
художниками, как
М. Волошин, К.Ф.
Богаевский и В.Д.
Поленов, а также
увидят фондовые
экспонаты,
связанные с темой
«Искусство».
|
23.03. 16.00
Музей
«Тульские
самовары»
г. Тула, ул. Менделеевская 8.
|
Тематическая
театрализованная
экскурсия «Под
звуки самовара»
|
Музей «Тульские
самовары» приглашает на
тематическую экскурсию
«Под звуки самовара».
Человек всегда жил в
мире звуков и шума. Всем
известно, что самовар — это
устройство для
приготовления кипятка. Но
он ещё создаёт
дружескую, тёплую
атмосферу за столом.
|
23.03. 14.30
Музей
«Тульские
самовары»
г. Тула, ул. Менделеевская, 8.
|
Лекция
«Маленькие женщины» семьи
Николая II»
|
На лекции
посетители узнают о
дочерях императора
Николая II, его
«маленьких
женщинах». В музее
«Тульские самовары»
хранится уникальная
коллекция детских
самоварчиков,
которые были
подарены детям
Николая II.
|
24.03. 11.00
Тульский областной краеведческий музей
По
предварительной
записи
(тел.: 30−79−75)
г. Тула, ул. Советская/ул. Тургеневская, 68/8.
|
Квест
«Загадки
земли
Тульской»
|
Квест-экскурсия знакомит
с интересными фактами, удивительными
событиями, выдающимися личностями,
прославившими Тульский край,
включает оригинальные задания.
|
24.03. 12.00
Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева
Тульская область, Заокский район, дер. Савино, 43.
|
Беседа
«Сохраним
свою
культуру»
|
В ходе беседы участники
узнают об истории возникновении
праздника, о работниках культуры
и о самой культуре в целом.
|
24.03. В течение дня
Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева
Тульская область, Заокский район, дер. Савино, 43.
|
Акция «С
праздником,
работники
культуры!»
|
Суть акции: посетителю предлагается
рассказать о том, что для него
значит культура и творчество,
поздравить с праздником дорогих
культработников или расскажите о своей
работе в учреждениях культуры!
|
24.03. 15.00
Музей декоративно-прикладного и народного искусства
г. Тула, ул. Металлистов, 12
|
Мастер-класс
|
Роспись глиняной,
обожжённой заготовки.
|
24.03 В течение дня
г. Тула, ул. Кутузова, 10.
|
ART-игра
«Найди
шедевр»
|
Art-игра — это
увлекательное
путешествие по
экспозиционным
залам
Крылова, в ходе
которого
посетители не
только
познакомятся с
творчеством
художника, но и
смогут более
подробно, в
деталях
рассмотреть его
картины.
|
24.03 16.00
г. Тула, ул. Кутузова, 10.
|
Культурно-
образовательное
занятие
«Любовь, что
движет солнце и
светила»
|
Программа, на
которую приглашает Музей
Петр и Феврония, Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Николай Резанов и Кончита Аргуэльо… Они жили в разные века и в разных странах, говорили на разных языках. Но их
навеки объединило
одно, прекрасное и
бессмертное чувство — Любовь.
|
24.03 в 15.00
г. Тула, ул. Кутузова, 10.
|
Мастер-класс в
творческой
мастерской
«Птичка-
синичка»
|
Мы приглашаем на
МК «Синичка», где
гости Музея из
мягкой пряжи
создадут синичку,
которая станет
украшением
интерьера или
подарком для
друзей и знакомых.
|
24.03. В течение дня
Музей-усадьба
Тульская обл.,
д. Дворяниново, Заокский р-н
|
Лекция
«Таланты
родного края»
|
Знакомство с
писателями,
художниками,
краеведами
Заокского района.
|
24.03. В течение дня
Музей-усадьба
Тульская обл.,
д. Дворяниново, Заокский р-н
|
Познавательное
мероприятие
«
создатель
детского
театра».
|
Знакомство с
пьесами,
написанными
А.Т.Болотовым
для детского
театра.
|
24.03. 16.00
Выставочный
зал
г. Тула, Красноармейский проспект, 16.
|
Культура и
искусство.
Атлас
профессий.
|
На нашем мастер-
классе участники
познакомятся с
разными
профессиями в
сфере культуры.
Попробуют
изобразить при
помощи
художественных
материалов
представителя
творческой профессии.
|
24.03. 17.00
Выставочный
зал
г. Тула, Красноармейский проспект, 16.
|
«Культурное
пространство.
Аспекты
творческой
профессии —
художник».
Беседа.
|
Мы познакомим с
одной из самых
творческих
профессий -профессией
художника. Расскажем, о
профессиональных,
личностных
особенностях тех,
кто выбрал этот
путь.
|
24.03. 12.00
Историко-культурный и природный музей-заповедник
Тульская область, Чернский район,
|
Музыкальная
открытка ко Дню
работника
культуры - «Утро
туманное, утро
седое»
|
Посетители
прослушают романс
И. С. Тургенева
«Утро туманное,
утро седое».
Познакомятся с
творчеством
писателя и его
отношение к музыке,
культуре, искусству.
|
24.03. 13.00
Историко-культурный и природный музей-заповедник
Тульская область, Чернский район,
|
Театрализованная экскурсия от
лица матери
писателя И С
Тургенева,
Варвары
Петровны.
|
Посетители музея
узнают об отношении
матери писателя
Варвары
Петровны к сыновьям, их воспитании.
Прослушают
театрализованную
экскурсию.
|
24.03. — 25.03.
В течение дня
Тульский военно-
исторический музей
г. Тула, Кремль
|
«Искусство на
службе Отечеству»
|
Стать победителем
экспресс-викторины
«Искусство на службе
Отечеству»,
посвященной Дню
работника культуры,
вам помогут ваша
собственная
внимательность и
смекалка, ведь ответы
на вопросы находятся
вокруг вас!
|
24.03. — 25.03.
В течение дня
Тульский военно-
исторический музей;
Музей обороны Тулы
г. Тула, Кремль
Парк Патриот
|
«Я читаю
о войне»
|
Гости Музея Обороны
и Тульского военно-
исторического музея
читают стихи о войне.
Акция, посвященная
Дню работника
культуры, проводится
в режиме онлайн и
офлайн
|
24.03. — 25.03.
В течение дня
Музей обороны Тулы
Парк Патриот
|
«Синий
платочек»
Ретро-караоке
|
Приглашаем гостей
музея принять участие
в ретро-караоке,
вспоминая
трогательные строки
песен, опаленных
войной.
|
23.03. 17.00
Тульский музей изобразительных искусств
г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.
|
Авторская
экскурсия М.
А. Серовой
«Наряд —
предисловие к
женщине».
|
В центре внимания —
женские портреты,
написанные русскими и
западноевропейскими
художниками к.17 -19
веков, создававшими
образы своих
современниц. Посетители узнают о влиянии европейской моды на русский женский костюм,
особенностях кроя
женского платья,
причесок и украшений.
|
24.03. 13.00
Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля
г. Тула, Кремль.
|
Специальный проект ко Дню работника культуры «Кремлевские сказы» с участием творческого коллектива «DarChoir»
|
Театрализованная экскурсия по экспозиционным залам Тульского кремля, которая завершится выступлением творческого коллектива Тульского колледжа искусств им.
Возрастная категория: 6+.
С 10.00 до 21.00:
- Музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- Музей «Тульские самовары»;
- Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
- Тульский областной краеведческий музей;
- Тульский музей изобразительных искусств;
-
Музей
П. Н. Крылова;
-
Дом-музей
В. В. Вересаева;
-
Мемориальный музей
Н. И. Белобородова;
- Историко-мемориальный музей Демидовых.
С 10.00 до 20.00:
- Богородицкий дворец-музей и парк;
-
Музей «Спасское» им.
В. А. Стародубцева;
- Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;
-
Историко-культурный и природный музей-заповедник
И. С. Тургенева«Бежин луг»;
- Отдел русского и современного искусства филиала — Тульский музей изобразительных искусств;
- Заокский музейный кластер.
С 10.00 до 18.00:
- Выставочный зал;
- Отдел на ЖД филиала — Богородицкий дворец-музей и парк.
С 11.00 до 21.00: отдел «Музей обороны Тулы» филиала — Тульский военно-исторический музей.
С 11.00 до 19.00: Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд «Тульский рабочий».