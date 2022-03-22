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В центре Тулы за 16 млн рублей отремонтируют объект культурного наследия

В центре Тулы за 16 млн рублей отремонтируют объект культурного наследия

Речь идёт о здании «Новых торговых рядов».

Объект по адресу: улица Советская, 13-а находится в пользовании Министерства обороны РФ. Информация о поиске заказчика на проведение работ по реставрации появилась на сайте Госзакупок.

Общая площадь двухэтажного здания, которому необходим капитальный ремонт, — 1 504, 54 м². Оно было построено в 1895 году и является объектом культурного наследия.

Общая стоимость работ составит 16 397 977 рублей.

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сегодня, в 13:22 0
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