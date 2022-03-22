В центре Тулы за 16 млн рублей отремонтируют объект культурного наследия
Речь идёт о здании «Новых торговых рядов».
Объект по адресу: улица Советская, 13-а находится в пользовании Министерства обороны РФ. Информация о поиске заказчика на проведение работ по реставрации появилась на сайте Госзакупок.
Общая площадь двухэтажного здания, которому необходим капитальный ремонт, — 1 504, 54 м². Оно было построено в 1895 году и является объектом культурного наследия.
Общая стоимость работ составит 16 397 977 рублей.
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