Музей оружия приглашает туляков отметить День защитника Отечества
Все желающие смогут примерить на себя роль оператора ПТРК «Корнет-Э», проверить стрелковые навыки и пройти «Курс молодого бойца».
День защитника Отечества – отличный повод посетить Тульский музей оружия. 23 февраля туляков и гостей города ждёт обширная программа: познавательные экскурсии по выставкам и экспозиции музея и работа интерактивных площадок.
Посетители смогут можно попробовать себя в роли оператора ПТРК «Корнет-Э», выполнить условные боевые задачи на симуляторе военно-транспортного вертолета Ми-8 и проверить стрелковые навыки в спортивной стрельбе и фотоохоте.
Кроме того, в музее пройдет увлекательная тактическая игра «Танковые бои» на радиоуправляемых моделях танков «Т-34» и «Тигр» и интерактивная военно-патриотическая программа с историческим военным реквизитом «Курс молодого бойца».
Также музей оружия предлагает различные мероприятия в онлайн-формате. Все подробности можно найти тут.