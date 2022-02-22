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Музей оружия приглашает туляков отметить День защитника Отечества
Фото: vk.com/armsmuseum

Музей оружия приглашает туляков отметить День защитника Отечества

Все желающие смогут примерить на себя роль оператора ПТРК «Корнет-Э», проверить стрелковые навыки и пройти «Курс молодого бойца».

День защитника Отечества – отличный повод посетить Тульский музей оружия. 23 февраля туляков и гостей города ждёт обширная программа: познавательные экскурсии по выставкам и экспозиции музея и работа интерактивных площадок.

Посетители смогут можно попробовать себя в роли оператора ПТРК «Корнет-Э», выполнить условные боевые задачи на симуляторе военно-транспортного вертолета Ми-8 и проверить стрелковые навыки в спортивной стрельбе и фотоохоте.

Кроме того, в музее пройдет  увлекательная тактическая игра «Танковые бои» на радиоуправляемых моделях танков «Т-34» и «Тигр» и интерактивная военно-патриотическая программа с историческим военным реквизитом «Курс молодого бойца».

Также музей оружия предлагает различные мероприятия в онлайн-формате. Все подробности можно найти тут.

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вчера, в 20:53 +3
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