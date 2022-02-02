«Малиновый свет упал на окна, танцует во тьме пара влюбленных»: Леша Свик выступит в Туле

25 марта на сцене ДК Туламашзавода пройдет долгожданный сольный концерт легендарного хитмейкера Леши Свика. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Леша Свик — автор треков «Малиновый свет», «Я буду помнить», «Ей нравятся», «Дым», «Луна», «Самолеты», взорвавших топ-чарты, выступит с особой программой. Его стиль – смесь жанров, включающая мощные EDM биты, красивые тексты и уникальную энергетику.

Его синглы набирают десятки миллионов прослушиваний, а концерты по всему миру не первый год получают полный солдаут. Более 150 миллионов просмотров в Youtube, лучшие места в топ-чартах и хит-парадах известных радиостанций – это настоящий успех простого парня из Екатеринбурга, покорившего публику своей искренностью. В 2018 году Леша Свик был специальным приглашенным гостем и открывал концерт мировой звезды Dua Lipa в Москве.



Концерт Леши Свика – это взрывные биты, чистый живой звук, лучшие спецэффекты и тонны яркого света эмоций. А еще – неудержимый слэм, любимые лиричные треки и особенная, непередаваемая атмосфера, которую артист дарит зрителям своим уникальным звучанием, делающим сумасшедшую программу еще мощнее.

Со сцены прозвучат известные бэнгер-хиты со всех альбомов и самые свежие треки из нового альбома «Инсомния», вышедшего весной 2021 года.

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