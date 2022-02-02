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«Малиновый свет упал на окна, танцует во тьме пара влюбленных»: Леша Свик выступит в Туле

«Малиновый свет упал на окна, танцует во тьме пара влюбленных»: Леша Свик выступит в Туле

25 марта на сцене ДК Туламашзавода пройдет долгожданный сольный концерт легендарного хитмейкера Леши Свика. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Леша Свик — автор треков «Малиновый свет», «Я буду помнить», «Ей нравятся», «Дым», «Луна», «Самолеты», взорвавших топ-чарты, выступит с особой программой. Его стиль – смесь жанров, включающая мощные EDM биты, красивые тексты и уникальную энергетику.

Его синглы набирают десятки миллионов прослушиваний, а концерты по всему миру не первый год получают полный солдаут. Более 150 миллионов просмотров в Youtube, лучшие места в топ-чартах и хит-парадах известных радиостанций – это настоящий успех простого парня из Екатеринбурга, покорившего публику своей искренностью. В 2018 году Леша Свик был специальным приглашенным гостем и открывал концерт мировой звезды Dua Lipa в Москве.

Концерт Леши Свика – это взрывные биты, чистый живой звук, лучшие спецэффекты и тонны яркого света эмоций. А еще – неудержимый слэм, любимые лиричные треки и особенная, непередаваемая атмосфера, которую артист дарит зрителям своим уникальным звучанием, делающим сумасшедшую программу еще мощнее.

Со сцены прозвучат известные бэнгер-хиты со всех альбомов и самые свежие треки из нового альбома «Инсомния», вышедшего весной 2021 года.

Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 21:01 0
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