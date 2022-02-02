Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Тульский «Арсенал» заключил контракт с сербским нападающим Джордже Деспотовичем
Соглашение рассчитано на три года.
29-летний Джордже Деспотович является воспитанником «Црвены Звезды». Он выступал за «Сопот» (Сербия), «Локерен» (Бельгия), «Жетысу», «Кайрат», «Астану», «Тобол» (все - Казахстан), «Оренбург» и «Рубин».
Джордже является двукратным чемпионом и обладателем Кубка Казахстана, а также Суперкубка страны. В составе «Локерена» брал Кубок Бельгии. На счету серба более 70 матчей в РПЛ и 28 забитых мячей.
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