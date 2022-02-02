новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» заключил контракт с сербским нападающим Джордже Деспотовичем
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» заключил контракт с сербским нападающим Джордже Деспотовичем

Соглашение рассчитано на три года.

29-летний Джордже Деспотович является воспитанником «Црвены Звезды». Он выступал за «Сопот» (Сербия), «Локерен» (Бельгия), «Жетысу», «Кайрат», «Астану», «Тобол» (все - Казахстан), «Оренбург» и «Рубин».

Джордже является двукратным чемпионом и обладателем Кубка Казахстана, а также Суперкубка страны. В составе «Локерена» брал Кубок Бельгии. На счету серба более 70 матчей в РПЛ и 28 забитых мячей. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:05 +4
Другие статьи по темам
Событие
контракт с футболистомтульский АрсеналПФК Арсенал
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в красивую дату 02.02.2022 захотели пожениться 34 пары
В Тульской области в красивую дату 02.02.2022 захотели пожениться 34 пары
«Малиновый свет упал на окна, танцует во тьме пара влюбленных»: Леша Свик выступит в Туле
«Малиновый свет упал на окна, танцует во тьме пара влюбленных»: Леша Свик выступит в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.