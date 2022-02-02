На каникулах тульские школы продезинфицируют

Фото: пресс-служба администрации Тулы

К возобновлению учебного процесса во всех образовательных учреждениях пройдёт генеральная уборка.

Со 2 по 11 февраля в тульских школах организованы дополнительные каникулы. Такое решение принято на основании рекомендаций областного министерства образования и Управления Роспотребнадзора для предотвращения распространения вирусных заболеваний.

Во время каникул в школах будут проводиться профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия – все помещения, контактные поверхности и вентиляционные решетки продезинфицируют, а ближе к концу каникул проведут генеральную уборку.

Кроме того, в школах и детских садах продолжается дезинфекция входных групп, которую проводят специалисты Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы и регионального ГУ МЧС России.