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На каникулах тульские школы продезинфицируют
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На каникулах тульские школы продезинфицируют

К возобновлению учебного процесса во всех образовательных учреждениях пройдёт генеральная уборка.

Со 2 по 11 февраля в тульских школах организованы дополнительные каникулы. Такое решение принято на основании рекомендаций областного министерства образования и Управления Роспотребнадзора для предотвращения распространения вирусных заболеваний. 

Во время каникул в школах будут проводиться профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия – все помещения, контактные поверхности и вентиляционные решетки продезинфицируют, а ближе к концу каникул проведут генеральную уборку.

Кроме того, в школах и детских садах продолжается дезинфекция входных групп, которую проводят специалисты Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы и регионального ГУ МЧС России.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:30 0
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