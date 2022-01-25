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В Туле откроется выставка Steampunk-2022

В Туле откроется выставка Steampunk-2022

Выставка начнет работать 29 января в творческом пространстве «Девятка» и продлится до 6 февраля.

В экспозиции — арт-объекты в стиле стимпанк тульских умельцев Кирилла Климова, Руслана Калиничева и Сергея Нефедова.
 
Стимпанк — это направление в современном искусстве, которое дает волю фантазиям на тему альтернативной жизни вещей. Посетители увидят уникальные экспонаты, детали которых хочется рассматривать бесконечно. Благодаря умению мастеров видеть в повседневных предметах необычное вещи превращаются в оригинальные украшения интерьера, старые изделия из металла получают вторую жизнь, иной смысл. Некоторые экспонаты можно посмотреть в работе, то есть включить. Тогда у светильников-насекомых загорятся глаза, а тела животных из шестеренок приходят в движение. Также у посетителей будет возможность сфотографироваться в фотозоне в стиле стимпанк.
 
Время работы выставки — с 17.00 до 20.00.
 
Вход бесплатный. Посетить выставку можно только по предварительной записи.
 
Мероприятие проводится с соблюдением требований Роспотребнадзора. Вход возможен только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 или сведений о перенесенных заболеваниях COVID-19 (с даты выздоровления должно пройти не более 6 календарных месяцев), а также при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Правило действует для граждан старше 18 лет.
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