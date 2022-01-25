Какие выплаты положены тульским студентам при рождении ребенка

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Тульский Минтруд напомнил о выплатах студенческим семьям при рождении первого ребенка. В 2021 году такую поддержку получили 247 семей.

Выплаты студенческим семьям при рождении ребенка:

27 770,86 руб. — областное единовременное пособие на ребенка семье, в которой один из родителей является студентом, обучающимся по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования. Назначается семьям, в которых среднедушевой доход за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 1 ВПМ на душу населения в области (ВПМ* — 12 401,00 руб.).

— областное единовременное пособие на ребенка семье, в которой один из родителей является студентом, обучающимся по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования. Назначается семьям, в которых среднедушевой доход за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 1 ВПМ на душу населения в области (ВПМ* — 12 401,00 руб.). 4 000,00 руб. - ежемесячная выплата на ребенка с рождения до 3 лет в студенческой семье (при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума). Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из родителей — студент, осуществляющий уход за ребенком, с которым ребенок имеет совместное место жительства, подтвержденное регистрацией.

Кроме «студенческих выплат», молодая семья при рождении первого ребенка может претендовать на широкий перечень мер финансовой поддержки.

Единовременные денежные выплаты при рождении первого ребенка:

13 881,68 руб. — областное единовременное пособие. Назначается беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) в медицинские организации на территории региона и прошедшим пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка в первом и втором триместрах беременности.

— областное единовременное пособие. Назначается беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) в медицинские организации на территории региона и прошедшим пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка в первом и втором триместрах беременности. 27 770,86 руб. — областное единовременное пособие на ребенка семье, в которой один из родителей является студентом, обучающимся по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования. Назначается семьям, в которых среднедушевой доход за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 1 ВПМ на душу населения в области (ВПМ* — 12 401,00 руб.).

— областное единовременное пособие на ребенка семье, в которой один из родителей является студентом, обучающимся по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования. Назначается семьям, в которых среднедушевой доход за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 1 ВПМ на душу населения в области (ВПМ* — 12 401,00 руб.). 2 500,00 руб. — единовременная выплата при рождении ребенка в МО город Тула. Предоставляется одному из родителей, постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования город Тула.

— единовременная выплата при рождении ребенка в МО город Тула. Предоставляется одному из родителей, постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования город Тула. 483 881,83 руб. — федеральный материнский капитал при рождении первого ребенка (предоставляется Пенсионным фондом Российской Федерации).

Ежемесячные денежные выплаты при рождении первого ребенка:

12 029,00 руб. — ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в семьях, среднедушевой доход которых не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (27 034 руб.). Данная выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет.

— ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в семьях, среднедушевой доход которых не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (27 034 руб.). Данная выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. 4 000,00 руб. — ежемесячная выплата на ребенка с рождения до 3 лет в студенческой семье (при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума). Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из родителей — студент, осуществляющий уход за ребенком, с которым ребенок имеет совместное место жительства, подтвержденное регистрацией.

— ежемесячная выплата на ребенка с рождения до 3 лет в студенческой семье (при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума). Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из родителей — студент, осуществляющий уход за ребенком, с которым ребенок имеет совместное место жительства, подтвержденное регистрацией. 4 500,00 руб. — выплата на первого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, который не обеспечен местом в дошкольной образовательной организации.

— выплата на первого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, который не обеспечен местом в дошкольной образовательной организации. 493,67 руб. (дети первого года жизни), 430,02 (дети второго и третьего года жизни) — ежемесячная денежная компенсация на питание детям. Предоставляется гражданам, имеющим детей в возрасте до трех лет, проживающим на территории области, не подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Среднедушевой доход семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 1 ВПМ.

— ежемесячная денежная компенсация на питание детям. Предоставляется гражданам, имеющим детей в возрасте до трех лет, проживающим на территории области, не подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Среднедушевой доход семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 1 ВПМ. 740,36 руб. — ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам. Предоставляется беременным женщинам, срок беременности которых составляет не менее 28 недель беременности, состоящим на учете в медицинских организациях, расположенных на территории области. Среднедушевой доход семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не должен превышать 1 ВПМ.

— ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам. Предоставляется беременным женщинам, срок беременности которых составляет не менее 28 недель беременности, состоящим на учете в медицинских организациях, расположенных на территории области. Среднедушевой доход семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не должен превышать 1 ВПМ. 439,37 руб. — ежемесячное пособие на ребенка в Тульской области. Предоставляется одному из родителей при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума.

кому положены выплаты и как подать заявление

Категории получателей:

заявитель — гражданин Российской Федерации;

имеет регистрацию с ребенком по месту жительства на территории Тульской области.

Все услуги можно оформить дистанционно на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru в разделе «Социальное обеспечение» или при личном обращении в многофункциональный центр.

Для получения дополнительной информации о региональных выплатах, консультативной, психологической, юридической и иной помощи можно обратиться в «Мой семейный центр» по единому номеру 129, график приема звонков: понедельник — пятница с 08.00 до 20.00. Звонок бесплатный.

онлайн сервисы

Привычные онлайн-сервисы продолжают работать, и каждый может подробно изучить информацию об интересующей выплате.

«Калькулятор расчета пособий беременной женщине» на портале «Госуслуги71» доступен только зарегистрированным пользователям. Для получения точного расчета заявителю необходимо заполнить анкету и ответить на ряд вопросов. После предоставления всех ответов заявитель увидит общую сумму, которая ему положена. Расчет произойдет автоматически.

«Навигатор социальных услуг» на сайте Управления соцзащиты Тульской области. Здесь представлена информация о выплатах семьям с детьми и для всех остальных категорий туляков. В каждом разделе — подробные разъяснения о способе оформления выплаты, законодательной базе, сумме, документах, необходимых для получения услуги.

В Тульской области реализуется ряд мер поддержки материнства и детства. В 2021 году в регионе на прямые выплаты было направлено 7,2 млрд. рублей. За прошедший год мерами поддержки воспользовались свыше 61 тыс. семей, в которых воспитывается более 116,5 тыс. детей.

Меры социальной поддержки, назначаемые при рождении первого ребенка, реализуются в регионе в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».