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Онкоцентр в Туле строится с отставанием от графика
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Онкоцентр в Туле строится с отставанием от графика

Председатель регионального правительства Валерий Шерин провел заседание штаба по строительству социальных объектов.

Министр строительства Тульской области Константин Лопухов рассказал, что в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Туле продолжается строительство онкологического центра. Ведутся работы по устройству железобетонных конструкций и наружных инженерных сетей теплоснабжения, вентиляции, канализации и отопления.

Устанавливаются окна и ограждение по периметру. Стройка отстаёт от графика, но подрядчик обязуется нарастить темпы работ. Валерий Шерин отметил, что главная задача – завершить строительно-монтажные работы в текущем году и поручил Константину Лопухову лично контролировать процесс.

Новое здание перинатального центра полностью достроено. Оно оснащено современным оборудованием для выхаживания новорожденных, имеется индивидуальные родовые залы. Объект проходит итоговую проверку.

В Чернском районе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» продолжается строительство Красивского дома для пожилых «Забота» – монтируются внутренние стены, перегородки и кровля, прокладываются внутренние и наружные инженерные сети.

К началу февраля будут полностью завершены работы по строительству и сдаче в эксплуатацию Центра реабилитации инвалидов на ул. Агеева в Туле. Определён подрядчик по реконструкции тульского велотрека – ведутся устройство фундаментов, изготовление металлоконструкций.

Работы проходят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Участники заседания обсудили строительство детских садов в Алексине, Заокском и Новомосковске, школ в Донском и микрорайона Северная Мыза в Туле.

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