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Туляк украл из магазина поесть и выпить
Изображение Peggy cci с сайта Pixabay

Туляк украл из магазина поесть и выпить

42-летний мужчина признал свою вину.

В дежурную часть полиции Привокзального округа Тулы обратилась директор одного из супермаркетов на Калужском шоссе. Женщина заявила, что из торгового зала украли продукты питания и алкоголь.
 
«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 42-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:57 +3
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