Туляк украл из магазина поесть и выпить

Изображение Peggy cci с сайта Pixabay

В дежурную часть полиции Привокзального округа Тулы обратилась директор одного из супермаркетов на Калужском шоссе. Женщина заявила, что из торгового зала украли продукты питания и алкоголь.

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 42-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.