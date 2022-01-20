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Туляк украл из магазина поесть и выпить
42-летний мужчина признал свою вину.
В дежурную часть полиции Привокзального округа Тулы обратилась директор одного из супермаркетов на Калужском шоссе. Женщина заявила, что из торгового зала украли продукты питания и алкоголь.
«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 42-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
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