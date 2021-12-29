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В кластере «Октава» открылась фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI»
По информации кластера «Октава».

В кластере «Октава» открылась фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI»

Поклонники художественной фотографии и fashion-индустрии собрались по случаю презентации легендарного календаря Pirelli, который показан в Туле впервые.

На втором этаже кластера в пространстве временных выставок Музея станка выставлены 40 цветных и черно-белых фото, объединенных в четыре серии. Это «мини-фильмы», повествующие о четырех женщинах. У каждой своя история, свое представление о счастье, свои способы достижения заветной мечты.
Автором 46-го выпуска календаря стал фотограф Альберт Уотсон. За свою карьеру он успел выполнить более 100 обложек журнала Vogue и более 40 для Rolling Stone, работал со многими известными актерами, моделями, певцами, режиссерами.
Среди его культовых снимков — кадр Альфреда Хичкока с гусем, портреты Стива Джобса, Квентина Тарантино, Майкла Джексона и других.
Соорганизаторы проекта — Мультимедиа Арт Музей, Москва и компания Pirelli.
 
На открытие выставки пришли около сотни гостей. За хорошее музыкальное настроение на открытии выставки отвечали вокалистка Оксана Алёшина (Oksioma) и диджей Анастасия Иванова (Nasty Fro), а за еду — «Культурные люди».
 
 
Галерея
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 1
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 2
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 3
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 4
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 5
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 6
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 7
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 8
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 9
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 10
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 11
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 12
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 13
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 14
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 15
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 16
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 17
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 18
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 19
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 20
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 21
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 22
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 23
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 24
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 25
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 26
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 27
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 28
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 29
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 30
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 31
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 32
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 33
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 34
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 35
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 36
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 37
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 38
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 39
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 40
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 41
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 42
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 43
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 44
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 45
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 46
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 47
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 48
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 49
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 50
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 51
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 52
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 53
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 54
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 55
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 56
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 57
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 58
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 59
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 60
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 61
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 62
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 63
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 64
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 65
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 66
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 67
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 68
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 69
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 70
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 71
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 72
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 73
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 74
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 75
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 76
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 77
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 78
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 79
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 80
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 81
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 82
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 83
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 84
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 85
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 86
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 87
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 88
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 89
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 90
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 91
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 92
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 93
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 94
Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI», Фото: 95
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:20 0
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