В кластере «Октава» открылась фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI»

По информации кластера «Октава».

Поклонники художественной фотографии и fashion-индустрии собрались по случаю презентации легендарного календаря Pirelli, который показан в Туле впервые.

На втором этаже кластера в пространстве временных выставок Музея станка выставлены 40 цветных и черно-белых фото , объединенных в четыре серии. Это «мини-фильмы», повествующие о четырех женщинах. У каждой своя история, свое представление о счастье, свои способы достижения заветной мечты.

Автором 46-го выпуска календаря стал фотограф Альберт Уотсон. За свою карьеру он успел выполнить более 100 обложек журнала Vogue и более 40 для Rolling Stone, работал со многими известными актерами, моделями, певцами, режиссерами.

Среди его культовых снимков — кадр Альфреда Хичкока с гусем, портреты Стива Джобса, Квентина Тарантино, Майкла Джексона и других.

Соорганизаторы проекта — Мультимедиа Арт Музей, Москва и компания Pirelli.

На открытие выставки пришли около сотни гостей. За хорошее музыкальное настроение на открытии выставки отвечали вокалистка Оксана Алёшина (Oksioma) и диджей Анастасия Иванова (Nasty Fro), а за еду — «Культурные люди».