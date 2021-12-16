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В Музейном квартале для туляков пройдёт интерактивный квест
Фото: пресс-служба тульского филиала Исторического музея

В Музейном квартале для туляков пройдёт интерактивный квест

Его организует филиал Государственного исторического музея совместно с девятью другими тульскими музеями.

Со 2 по 9 января 2022 года участникам квеста нужно побывать в десяти музеях, расположенных в Музейном квартале и недалеко от него, и выполнить 25 заданий.

Играющим выдается специальная карточка с заданиями, которые делятся на три группы: те, что можно выполнить в любом или почти любом музее, в нескольких музеях и, наконец, только в одном музее.

Получить карточку можно в каждом музее-участнике квеста или скачать в Интернете. Выполнение всех заданий документируется фотографией, которую нужно выложить на своей странице «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #ТулаБинго. Аккаунт участника должен быть открыт.

Каждый, кто выполнит все задания и выложит результат в соцсетях, получит подарок от музеев. Кроме того, музеи наградят участников за оригинальность и нестандартные решения.

Итоги музейнго квеста #ТулаБинго будут подведены на Старый Новый год, а все подробности ищите тут.

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сегодня, в 21:21 0
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