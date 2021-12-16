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Где в Туле отключат свет 17 декабря

Где в Туле отключат свет 17 декабря

Публикуем список адресов.

В пятницу с 9 до 18 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Кутузова, 27, 31, 33, 35, 37,
  • ул. Баженова, 24,
  • ул. Шухова, 34, 36, 40, 42,
  • ул. Металлургов, 44, 46, 48,
  • ул. Вяземская, 10-11-б, 18, 10, 8,
  • ул. Сызранская, 11,
  • ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,
  • ул. Прудная, 1-20,
  • ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),
  • ул. Волкова, 26, 29, 39, 30,
  • ул. Подъёмная, 16,
  • ул. Газовая, 14, 15,
  • ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
  • ул. Стахановская, 12, 15,
  • Епифанское шоссе, 17,
  • пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27, 27-а (нечётн.), 19-а, 22-а, 14-а,
  • Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.),
  • ул. Чмутова, 58-а, 84, 88,
  • ул. Н. Выселковая, 28-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 31-43 (нечётн.),
  • 4-й Клинской пр-д, 1-12, 8-а,
  • 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
  • Ханинский пр-д, 25, 29, 33-в, 27, 31, 33-а, 8-а,
  • Скуратово: Скуратовский мкр-н, 3, 7,
  • п. Л. Толстого, ул. Чкалова, 1-20,
  • пр-д Центральный, 2-18 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
  • пр-д Парковый, 1-15,
  • пр-д Красноглазевский, 4, 6, 8,
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
  • ул. Пионерская, 7-17,
  • ул. Шоссейная,
  • ул. Фестивальная,
  • ул. Энтузиастов.
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вчера, в 21:47 +2
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