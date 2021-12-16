Где в Туле отключат свет 17 декабря

В пятницу с 9 до 18 часов будут обесточены следующие дома:

ул. Кутузова, 27, 31, 33, 35, 37,

ул. Баженова, 24,

ул. Шухова, 34, 36, 40, 42,

ул. Металлургов, 44, 46, 48,

ул. Вяземская, 10-11-б, 18, 10, 8,

ул. Сызранская, 11,

ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,

ул. Прудная, 1-20,

ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),

ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),

ул. Волкова, 26, 29, 39, 30,

ул. Подъёмная, 16,

ул. Газовая, 14, 15,

ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),

ул. Стахановская, 12, 15,

Епифанское шоссе, 17,

пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27, 27-а (нечётн.), 19-а, 22-а, 14-а,

Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.),

ул. Чмутова, 58-а, 84, 88,

ул. Н. Выселковая, 28-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 31-43 (нечётн.),

4-й Клинской пр-д, 1-12, 8-а,

3-й Клинской пр-д, 5, 9,

Ханинский пр-д, 25, 29, 33-в, 27, 31, 33-а, 8-а,

Скуратово: Скуратовский мкр-н, 3, 7,

п. Л. Толстого, ул. Чкалова, 1-20,

пр-д Центральный, 2-18 (чётн.), 1-31 (нечётн.),

пр-д Парковый, 1-15,

пр-д Красноглазевский, 4, 6, 8,

п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,

ул. Пионерская, 7-17,

ул. Шоссейная,

ул. Фестивальная,

ул. Энтузиастов.