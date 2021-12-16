Где в Туле отключат свет 17 декабря
Публикуем список адресов.
В пятницу с 9 до 18 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Кутузова, 27, 31, 33, 35, 37,
- ул. Баженова, 24,
- ул. Шухова, 34, 36, 40, 42,
- ул. Металлургов, 44, 46, 48,
- ул. Вяземская, 10-11-б, 18, 10, 8,
- ул. Сызранская, 11,
- ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,
- ул. Прудная, 1-20,
- ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),
- ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),
- ул. Волкова, 26, 29, 39, 30,
- ул. Подъёмная, 16,
- ул. Газовая, 14, 15,
- ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
- ул. Стахановская, 12, 15,
- Епифанское шоссе, 17,
- пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27, 27-а (нечётн.), 19-а, 22-а, 14-а,
- Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.),
- ул. Чмутова, 58-а, 84, 88,
- ул. Н. Выселковая, 28-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 31-43 (нечётн.),
- 4-й Клинской пр-д, 1-12, 8-а,
- 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
- Ханинский пр-д, 25, 29, 33-в, 27, 31, 33-а, 8-а,
- Скуратово: Скуратовский мкр-н, 3, 7,
- п. Л. Толстого, ул. Чкалова, 1-20,
- пр-д Центральный, 2-18 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
- пр-д Парковый, 1-15,
- пр-д Красноглазевский, 4, 6, 8,
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
- ул. Пионерская, 7-17,
- ул. Шоссейная,
- ул. Фестивальная,
- ул. Энтузиастов.
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