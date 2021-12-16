В Тульской области вдвое сократилось число мест концентрации ДТП

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В областном кабмине прошло подведение предварительных итогов работы по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заседание провёл первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

За 11 месяцев этого года в нашем регионе на 6% снизилось количество ДТП, почти на 20% уменьшилось число погибших в автоавариях, число пострадавших снизилось на 5,6%.

Реже стали происходить аварии по вине пьяных водителей, ДТП с участием общественного транспорта и пешеходов. Число мест концентрации ДТП сократилось более чем вдвое.