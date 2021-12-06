Маленьких туляков приглашают на мюзикл «Чудесное занятие»
18 декабря в Городском концертном зале покажут мюзикл «Чудесное занятие». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Детский музыкальный театр «Канарейкин дом» и образцовая вокально-хоровая студия «Звонкие капельки» сыграют для больших и маленьких зрителей мюзикл «Чудесное занятие».
В сказочную музыкальную школу объявлен набор учеников – только послушных, вежливых, трудолюбивых, культурных. Кроме того, чтобы попасть туда, нужно спеть, станцевать или сыграть на музыкальном инструменте. Эти правила придумал директор Скрипичный ключ и его помощники Диез и Бемоль.
В самый разгар экзаменов началась неразбериха… Кто этому виной? И что случилось дальше? Об этом можно узнать на спектакле!
Мюзикл станет новогодним подарком тулякам. Перед началом в фойе Городского концертного зала состоится интермедия у новогодней ёлки с Дедушкой Морозом и Снегурочкой.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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