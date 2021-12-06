Маленьких туляков приглашают на мюзикл «Чудесное занятие»

18 декабря в Городском концертном зале покажут мюзикл «Чудесное занятие». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Детский музыкальный театр «Канарейкин дом» и образцовая вокально-хоровая студия «Звонкие капельки» сыграют для больших и маленьких зрителей мюзикл «Чудесное занятие».





В сказочную музыкальную школу объявлен набор учеников – только послушных, вежливых, трудолюбивых, культурных. Кроме того, чтобы попасть туда, нужно спеть, станцевать или сыграть на музыкальном инструменте. Эти правила придумал директор Скрипичный ключ и его помощники Диез и Бемоль.

В самый разгар экзаменов началась неразбериха… Кто этому виной? И что случилось дальше? Об этом можно узнать на спектакле!

Мюзикл станет новогодним подарком тулякам. Перед началом в фойе Городского концертного зала состоится интермедия у новогодней ёлки с Дедушкой Морозом и Снегурочкой.



Вы можете купить билеты онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: