Где в Туле будут работать ёлочные базары: интерактивная карта

Фото из архива Myslo.

Хвойные деревья будут продавать во всех районах города.

Городская администрация рассказала, по каким адресам в Туле будут работать ёлочные базары. Напомним, хвойные деревья начнут продавать с 20 декабря на 32 площадках:

ул. Оборонная, д. 85, у ТЦ «Перекопский»;

ул. Кауля, д. 45;

ул. Кауля, д. 13, корпус 1;

пр-т Ленина, д. 129−131;

пр-т Ленина, д. 111;

пр-т Ленина, д. 123;

пос. Южный, ул. Автомобилистов, д. 23;

пр-т Ленина, д. 54;

ул. Оружейная/ул. 9 Мая;

ул. Кабакова, д. 79;

пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1;

Красноармейский пр-т, д. 21, около магазина «Вернисаж»;

ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр-та до ул. Сойфера), четная сторона;

ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна), четная сторона;

ул. Фрунзе/Красноармейский пр-т (около магазина «Протон»);

ул. Фрунзе, д. 7-б;

ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр-та до ул. Сойфера), нечетная сторона;

ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до Коминтерна), четная сторона;

ул. Комсомольская/ул. М. Горького;

ул. Октябрьская, д. 201-а-203;

Московское шоссе, д. 2-е (разворотное кольцо);

ул. Луначарского, д. 63, ост. «Заварная»;

ул. Октябрьская, д. 77;

ул. Металлургов, д. 86;

ул. Металлургов, д. 43;

ул. Ложевая, д. 126;

ул. Металлургов, д. 63;

ул. Вильямса, д. 32;

ул. Кутузова. д. 13;

ул. Вильямса/ул. Хворостухина;

ул. Ложевая/ул. Степанова, около почты;

ул. Кутузова/ул. Бондаренко.

В продаже будут сосна, ель, голубая ель, ель в горшках, еловый и пихтовый лапник. Хвойные деревья вырастили специально к новогодним праздникам. Их привезут из Суворовского района Тульской области и Пермского края.

Все хвойные прошли фитосанитарный контроль и имеют карантинный сертификат.

Ёлочные базары будут работать до 31 декабря.