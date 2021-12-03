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Где в Туле будут работать ёлочные базары: интерактивная карта
Фото из архива Myslo.

Где в Туле будут работать ёлочные базары: интерактивная карта

Хвойные деревья будут продавать во всех районах города.

Городская администрация рассказала, по каким адресам в Туле будут работать ёлочные базары. Напомним, хвойные деревья начнут продавать с 20 декабря на 32 площадках:

  • ул. Оборонная, д. 85, у ТЦ «Перекопский»;
  • ул. Кауля, д. 45;
  • ул. Кауля, д. 13, корпус 1;
  • пр-т Ленина, д. 129−131;
  • пр-т Ленина, д. 111;
  • пр-т Ленина, д. 123;
  • пос. Южный, ул. Автомобилистов, д. 23;
  • пр-т Ленина, д. 54;
  • ул. Оружейная/ул. 9 Мая;
  • ул. Кабакова, д. 79;
  • пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1;
  • Красноармейский пр-т, д. 21, около магазина «Вернисаж»;
  • ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр-та до ул. Сойфера), четная сторона;
  • ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна), четная сторона;
  • ул. Фрунзе/Красноармейский пр-т (около магазина «Протон»);
  • ул. Фрунзе, д. 7-б;
  • ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр-та до ул. Сойфера), нечетная сторона;
  • ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до Коминтерна), четная сторона;
  • ул. Комсомольская/ул. М. Горького;
  • ул. Октябрьская, д. 201-а-203;
  • Московское шоссе, д. 2-е (разворотное кольцо);
  • ул. Луначарского, д. 63, ост. «Заварная»;
  • ул. Октябрьская, д. 77;
  • ул. Металлургов, д. 86;
  • ул. Металлургов, д. 43;
  • ул. Ложевая, д. 126;
  • ул. Металлургов, д. 63;
  • ул. Вильямса, д. 32;
  • ул. Кутузова. д. 13;
  • ул. Вильямса/ул. Хворостухина;
  • ул. Ложевая/ул. Степанова, около почты;
  • ул. Кутузова/ул. Бондаренко.

 

В продаже будут сосна, ель, голубая ель, ель в горшках, еловый и пихтовый лапник. Хвойные деревья вырастили специально к новогодним праздникам. Их привезут из Суворовского района Тульской области и Пермского края.

Все хвойные прошли фитосанитарный контроль и имеют карантинный сертификат.

Ёлочные базары будут работать до 31 декабря.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:35 0
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