В Туле пройдет Tattoo&Rock Halloween

29 октября в Concert Hall состоится Tattoo&Rock Halloween – ресторанный вечер-маскарад для любителей тату и музыки. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Страшно красивый и профессиональный праздник для всех зараженных тату-искусством. Не забудьте приодеться в честь праздника!

Татуированная публика, тату-салоны и тату-мастера. «ЯРУГА», «ОМАЙГАД!», «Список Освальда» и не только... Специальные гости: электроконтрабас LilyaMUZA, артисты музыкального театра Gorizont-entertaiment и удивительные актеры театра «Мюсли», DJ-PALLADA.

Инфернальная выставка работ, мастерские, ART-FUSION, адские фотозоны.

Вы можете купить билеты онлайн:

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