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В Туле пройдет Tattoo&Rock Halloween

В Туле пройдет Tattoo&Rock Halloween

29 октября в Concert Hall состоится Tattoo&Rock Halloween – ресторанный вечер-маскарад для любителей тату и музыки. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Страшно красивый и профессиональный праздник для всех зараженных тату-искусством. Не забудьте приодеться в честь праздника!

Татуированная публика, тату-салоны и тату-мастера. «ЯРУГА», «ОМАЙГАД!», «Список Освальда» и не только... Специальные гости: электроконтрабас LilyaMUZA, артисты музыкального театра Gorizont-entertaiment и удивительные актеры театра «Мюсли», DJ-PALLADA. 
 
Инфернальная выставка работ, мастерские, ART-FUSION, адские фотозоны. 
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 14:31 −1
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