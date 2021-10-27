В Туле пройдет Tattoo&Rock Halloween
29 октября в Concert Hall состоится Tattoo&Rock Halloween – ресторанный вечер-маскарад для любителей тату и музыки. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Страшно красивый и профессиональный праздник для всех зараженных тату-искусством. Не забудьте приодеться в честь праздника!
Татуированная публика, тату-салоны и тату-мастера. «ЯРУГА», «ОМАЙГАД!», «Список Освальда» и не только... Специальные гости: электроконтрабас LilyaMUZA, артисты музыкального театра Gorizont-entertaiment и удивительные актеры театра «Мюсли», DJ-PALLADA.
Инфернальная выставка работ, мастерские, ART-FUSION, адские фотозоны.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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