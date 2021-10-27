Подростки получили ожоги в Cofix: кофейня признала ошибку с лампами

После нашей публикации о трех подростках, которые получили ожоги глаз и кожи от УФ-лампы в тульской кофейне, представители Cofix прислали в редакцию официальный комментарий:

«Учитывая тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране, Cofix принимает все меры обеспечения санитарной безопасности в своих кофейнях.

К сожалению, при строительстве первой кофейни Cofix в Туле была допущена ошибка — вместо бактерицидной лампы закрытого типа была установлена бактерицидная лампа открытого типа, которую также можно использовать в заведении общепита, но только при отсутствии в помещении людей. При этом ведется учет времени включения лампы.

Сеть уже связалась с потерпевшими и предложила им компенсацию расходов на лечение и приобретение медикаментов в полном объеме, а также дополнительную существенную компенсацию.

К счастью, по имеющейся информации, никаких серьезных последствий для здоровья у потерпевших врачами выявлено не было. Тем не менее мы приносим искренние извинения всем нашим гостям за произошедший инцидент и обязательно проверим обеззараживатели на предмет безопасности во всех наших кофейнях».

Про компенсацию, правда, сведения разнятся. Родители пострадавших ребят сообщили, что за компенсацией стоимости лекарств им предложили обратиться в страховую компанию, а про компенсацию заявили, что через суд смогут взыскать по 10 тысяч рублей, «это адекватная сумма».

В компании Myslo сообщили, что разглашать сумму компенсации не готовы.

Напомним, в кофейне Cofix на пр. Ленина, 16 трое подростков получили ожоги кожи и глаз от светильника : лампа оказалась бактерицидной, к тому же открытого типа. Ребята просидели под ней около двух часов. У одного из парней ухудшилось зрение.



