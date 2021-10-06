Туляков приглашают на концерт американской певицы Вивиан Сессомс

20 октября в Concert Hall выступит Вивиан Сессомс. Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Певица родом из Гарлема. Это не просто географическая подробность, а факт, многое определяющий в жизни человека, чем бы он ни занимался. Она и выросла в музыкальной семье (отец играл на флейте и перкуссионных инструментах, в том числе у Джеймса Брауна).

Вивиан Сессомс начала петь c ранних лет, большую роль в становлении певицы сыграл гастрольный тур с Рюичи Сакамото, далее были эпизоды сотрудничества с Майклом Джексоном, Чакой Хан, Стиви Уандером, Шер, Донной Саммер и многими другими звездами мирового уровня.

Свой последний альбом Сессомс выпустила еще в 2007 году, и вот после долгого перерыва в ноябре 2018-го Ropeadope издает новый проект Вивиан Сессомс с коротким названием Life.

Упорная работа и природный талант позволили Вивиан выступить на таких культовых площадках, как Карнеги Холл, Радио Сити Мюзик Холл, Мэдисон Сквер Гарден, Театр Маяк, Театр Аполлона, Ирвинг Плаза и многих других, а также путешествовать по миру и петь на разных языках.

Насладиться харизмой и вокалом певицы российская публика сможет во время ее тура по России!

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