Туляков приглашают на концерт американской певицы Вивиан Сессомс
20 октября в Concert Hall выступит Вивиан Сессомс. Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Певица родом из Гарлема. Это не просто географическая подробность, а факт, многое определяющий в жизни человека, чем бы он ни занимался. Она и выросла в музыкальной семье (отец играл на флейте и перкуссионных инструментах, в том числе у Джеймса Брауна).
Вивиан Сессомс начала петь c ранних лет, большую роль в становлении певицы сыграл гастрольный тур с Рюичи Сакамото, далее были эпизоды сотрудничества с Майклом Джексоном, Чакой Хан, Стиви Уандером, Шер, Донной Саммер и многими другими звездами мирового уровня.
Свой последний альбом Сессомс выпустила еще в 2007 году, и вот после долгого перерыва в ноябре 2018-го Ropeadope издает новый проект Вивиан Сессомс с коротким названием Life.
Вы можете купить билеты онлайн:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
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