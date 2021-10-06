новости
новости
Регистрация
Тульский сенатор Савельев и дочь Терешковой пострадали от крупного мошенничества

Тульский сенатор Савельев и дочь Терешковой пострадали от крупного мошенничества

Известный аудитор Елена Лоссь пыталась похитить у них компанию «Фармсервис».

Известный российский аудитор Елена Лоссь объявлена в розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве, пишет «Коммерсант». По версии следователей, от действий госпожи Лоссь пострадали Елена Терешкова, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, и сенатор Дмитрий Савельев, представляющий в Совете Федерации Тульскую область.

У них аудитор пыталась похитить компанию «Фармсервис», которой принадлежат права на крупные инновационные разработки сорбированных пробиотиков, а также товарные знаки наиболее популярных продуктов, включая «Бифидок».

Уголовное дело в отношении Елены Лоссь расследует главное следственное управление СКР по Москве. Оно было возбуждено после проверки обращения бывших партнеров госпожи Лоссь — Елены Терешковой и Дмитрия Савельева, признанных потерпевшими.
 
В материалах расследования два эпизода — о мошенничестве в особо крупном размере [ч. 4 ст. 159 УК] и покушении на такое же мошенничество [ч. 3. ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК].
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 14:05 +8
Другие статьи по темам
Прочее
сенаторСавельевТулаТерешковамошенничествоаудит
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на концерт американской певицы Вивиан Сессомс
Туляков приглашают на концерт американской певицы Вивиан Сессомс
СМИ: На тульском КМЗ сменился генеральный директор
СМИ: На тульском КМЗ сменился генеральный директор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.