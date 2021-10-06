Тульский сенатор Савельев и дочь Терешковой пострадали от крупного мошенничества

Известный российский аудитор Елена Лоссь объявлена в розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве, пишет «Коммерсант». По версии следователей, от действий госпожи Лоссь пострадали Елена Терешкова, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, и сенатор Дмитрий Савельев, представляющий в Совете Федерации Тульскую область.

У них аудитор пыталась похитить компанию «Фармсервис», которой принадлежат права на крупные инновационные разработки сорбированных пробиотиков, а также товарные знаки наиболее популярных продуктов, включая «Бифидок».

Уголовное дело в отношении Елены Лоссь расследует главное следственное управление СКР по Москве. Оно было возбуждено после проверки обращения бывших партнеров госпожи Лоссь — Елены Терешковой и Дмитрия Савельева, признанных потерпевшими.

В материалах расследования два эпизода — о мошенничестве в особо крупном размере [ч. 4 ст. 159 УК] и покушении на такое же мошенничество [ч. 3. ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК].