Выставка о стрит-арте «Открытый микрофон» в Туле: четыре вопроса уличным художникам

Выставочный проект откроется в «Октаве» 25 сентября в 12.00. А пока – побеседуем с участниками.

25 сентября в 12.00 в кластере «Октава» пройдет открытие нового выставочного проекта «Открытый микрофон», состоящего из двух частей:

коллективная выставка художников уличной волны,

персональная выставка московского фотографа Василия Кудрявцева. Его куратор — Сабина Чагина, руководитель направления Urban + Art фонда поддержки современного искусства «Винзавод».

Ранее под кураторством объединения «Артмоссфера», миссию которой продолжает платформа Винзавода Urban + Art, в кластере и вокруг него были созданы муралы, превратившие район в арт-квартал.

Теперь художники перенесли проекты в выставочное пространство (павильон «Октавы») и добавили к визуальной форме звук, записав аудиокомментарии к своим работам в студии звукозаписи Oktava Lab, расположенной также в «Октаве».

Среди участников коллективной выставки не только известные московские художники с уличным бэкграундом — Кирилл Кто, Миша MOST, Petro — участник дуэта Aesthetics group, Иван Симонов, Назар Issue, Володимер, Maxim Ajer и Stain, но и местные авторы — Артур Косимов, Роман Устименко и райтер TREMERIZM.

Myslo задал четыре одинаковых вопроса трем участникам. Ответы получились разными, как и творчество самих художников.

Кирилл Лебедев (Кто)

Пожалуй, лучше всех о нем написал теоретик уличного искусства Игорь Поносов: «Художник, известный своими философскими посланиями на кириллице, которые размещает на улицах города в виде ремарки к работам других авторов или остроумного рифмованного высказывания на злобу дня. Первые его эксперименты с граффити относятся к 1996 году. С тех пор он прошел путь от нейм-райтинга до постграффити, идентифицируя свое творчество одновременно с граффити-культурой, акционизмом и поэтическими формами. За годы художественной практики Кирилл выработал узнаваемую манеру и уникальный авторский стиль: сегодня он чуть ли не единственный, кто использует в уличных работах русские буквы и кириллический шрифт».

Какие эмоции Вы хотите вызвать у людей своим творчеством?

– Чаще всего я хочу заставить людей задуматься, может быть, даже ошарашить их. Но через радость. То есть это двухуровневое воздействие, отсюда и цветные буквы во многих моих работах. Сперва чтобы порадовались форме, а потом чтобы задумались над содержанием.

Что или кто вдохновляет Вас на создание своих работ?

– Меня вдохновляет язык, то, как он проявляет себя. Слова как таковые, идиомы, крылатые выражения. И сама фактура города — иногда стимулом к созданию работы может оказаться и место, когда работа просто просится быть сделанной конкретно здесь.

С какими трудностями Вам приходится сталкиваться, часто ли возникают конфликтные ситуации?

– Я работаю преимущественно в Москве, и главная моя сложность такая же, как и у всех здесь: всё очень быстро закрашивают. Иногда не проходит и суток, а работа уничтожена, стена обновлена. Я нашел для себя несколько типов поверхностей, где рисунки держатся чуть дольше: квадратные афишные щиты и жалюзи, которыми закрывают окна и двери магазинов на ночь. Но они не так визуально эффектны, как стены, к сожалению. Кроме того, есть еще одно направление, чуть более долгоживущее. Я про глаза, которые вырезаю в виниловых баннерах. Они иногда висят месяцами. Или их зашивают и получается еще смешнее.

Если не искусство, то что?

– Что еще имеет смысл вообще или чем мог бы заниматься я? Если первое, то, безусловно, литература или музыка. А если конкретно про мои варианты, то у меня был когда-то шанс сделаться профессиональным спортсменом. Но тренер как-то сказал мне, что чтобы добиться чего-то серьезного, нужно сосредоточиться на чем-то одном и вкладывать все силы туда. В итоге вопреки неплохим спортивным успехам я выбрал творчество.

TREMERIZM

Увлечение граффити пришло к художнику в девять лет: тогда появилась компьютерная игра о стайлерах, и с ребятами со двора он впервые взялся за баллончик с краской. Подростком он увидел работу во всю стену. Масштаб разжег его интерес. Тогда же выбрал никнейм — Tremor, только предпоследнюю букву пришлось заменить. Он уже не подражал героям игры, а брал пример с немецких и французских стрит-артистов. Первыми холстами были стены и заборы в деревне Алексинского района, откуда художник родом.

Какие эмоции Вы хотите вызвать у людей своим творчеством?

– Добиться нужного восприятия, повлиять на поведение, усилить ощущение увиденного своей техникой и стилем — только так я могу вызвать у зрителя определенную эмоцию.

Что или кто вдохновляет Вас на создание своих работ?

– В первую очередь наша команда PODIGOO, проекты и окружение, от которого я имею обратную связь. Люблю европейскую граффити-сцену (Германия, Франция, Швеция): такие команды, как JBCB и PAL, сильно повлияли на мое развитие.

С какими трудностями Вам приходится сталкиваться, часто ли возникают конфликтные ситуации?

– Творческий ступор — самая главная проблема. Я постоянно работаю над техникой и ее улучшением, но когда понимаешь, что «выше крыши» прыгнуть не получится, начинаешь постепенно выгорать. Конфликты возникают в основном с людьми, кто ищет проблемы и всеми силами пытается доказать свою точку зрения, не учитывая мнение сторон, а тем более мастера.

Если не искусство, то что?

– Завод.

Артур Косимов

Артур родился в 1989 году в Щекино, а с граффити познакомился в 2004-м. Свой первый рисунок на стене сделал, вдохновившись публикациями в иностранных журналах. В последнее время Артур сосредоточился на дизайне: изучает новые методы и вдохновляется конструктивизмом. Работает художником компьютерной графики.

Какие эмоции Вы хотите вызвать у людей своим творчеством?

– Исключительно положительные. Негативных эмоций в последнее время хватает и так.

Что или кто вдохновляет Вас на создание своих работ?

– Меня очень вдохновляет конструктивизм, Баухаус, супрематизм, Эль Лисицкий, Владимир Татлин, Александр Родченко.

С какими трудностями Вам приходится сталкиваться, часто ли возникают конфликтные ситуации?

– Я не конфликтный человек: если чувствую, что назревает конфликт, всегда стараюсь сгладить углы. Сейчас я работаю в очень интересной сфере, связанной c 3D. Она очень быстро развивается, нужно следить за новыми трендами. Иногда трудно заставить себя изучить что-то новое.

Если не искусство, то что?

– Я бы занимался ремонтом электросхем, люблю паять. Это тоже можно считать искусством, главное — как подойти к задаче. Я считаю, что к любой работе можно подойти с творческой стороны.

Проект продлится до 20 декабря 2021 года.

Ежедневно с 12.00 до 21.00.

Стоимость билета: 200 рублей.

Кластер «Октава», Центральный переулок, 18.