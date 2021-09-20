В Туле пройдет фестиваль каллиграфии и леттеринга «Ё-фест»

9 и 10 октября в творческом квартале «Ликерка Лофт» состоится «Ё-фест». Билеты уже в продаже на Myslo!

У гостей фестиваля будет целых два дня, чтобы познакомиться со всем разнообразием стилей создания и написания букв.

Что будет: мастер-классы, лекторий, выставка работ каллиграфии и леттеринга, много общения, маркет товаров с буквами и для букв, детская Ё-песочница, посткроссинг и специальный арт-проект от мастеров каллиграффити.

Уже сейчас известно расписание мастер-классов, а это значит, что пора покупать билеты. Торопитесь — количество мест очень ограничено!

9 октября

11.30-13.30 Владимир Кондаков

«Основы мелового леттеринга»

На МК участники познакомятся с базовыми принципами работы с меловыми досками, увидяят, как быстро создавать эскиз, убедятся, что тряпка так же важна, как и композиция, узнают о дополнительном оборудовании и некоторых практиках создания мелового шедевра.

13.45-15.45 Влада Ружицкая

«Монограмма вязью»

На мастер-классе «Монограмма вязью» вы нарисуете композицию из своих инициалов, а мастер поможет вам это сделать: покажет, как работать с круглой кистью, как лучше завязать те или иные буквы. Итогом мастер-класса станет холст с вашей работой.

16.00-18.00 TREMER

Мастер-класс по ThrowUp

В реальном времени будет сделана серия «троу-апов», мастер покажет, как правильно наносить на холст краску, и расскажет, насколько важен не только тег, но и его более большая интерпретация.

18.15-21.00 Пан Задорожний

Мастер-класс по линогравюре

В реальном времени мастер вырежет новую гравюру, расскажет про все тонкости работы, научит пользоваться резаками и поможет вырезать свой собственный Ex-libris (личная печать для книг).

10 октября

11.30-13.30 Анна Суворова

Буквы, брызги, экспрессия! (Каллиграфия рулинг-пеном)

На мастер-классе вы познакомитесь с классным инструментом – рулинг-пеном. Этот инструмент полюбился каллиграфам за рваную, немного непредсказуемую линию и обилие брызг, поэтому рулинги и колапены часто используются в экспрессивной каллиграфии.

После мастер-классов вы сможете купить свой собственный рулинг-пен с большой скидкой.

13.45-15.45 Следите за информацией!



Входной билет: свободное посещение активностей феста на два дня — выставка-продажа работ, лекторий (можно посетить все лекции или выбрать те, что более актуальны именно вам), маркет товаров с буквами (будьте готовы потратить разумную для себя сумму — будет много интересного), для детей — Ё-песочница, где можно будет познакомиться с особенностями детской каллиграфии. After Party в воскресенье, будет жарко!

Программа лектория:

9 октября

11.45-12.30 Михаил Воронин. История становления наборного шрифта

12.45-13.30 Эдуард Фомченко. Как продвигать канал на youtube с нуля, без денег и надежды на успех

13.45-14.30 Ольга Филатова. Ценообразование в творческой профессии

14.45-15.30 Федор Bereg. Что такое хендстайл?

15.45-16.30 Тамара Аркатова. Коммерция против творчества

16.45-17.30 Дима Abrakadabra. Про самокопание, страдания и загоны, с которыми сталкиваются многие из нас

17.45-18.30 Владимир Аносов. Истории про буквы

18.45-19.25 Дмитрий Голуб. Стоит ли леттереру и каллиграфу погружаться в шрифты?

19.35-20.20 Ольга Панькова. Современный леттеринг vs работа с историческими референсами

10 октября

12.00-12.30 Миша Medvedus. Как найти свое написание и не потеряться, пока его ищешь

12.45-13.30 Роман Неофиди. Выгорание

13.45-14.30 Влада Ружицкая. Русский стиль

14.45-15.30 Степан Барнев и Илья Новожилов. Два каллиграфа, одна стена

Что входит в стоимость билетов:

свободное посещение активностей феста — выставка-продажа работ, лекторий (можно посетить все лекции или выбрать те, что более актуальны именно вам), маркет товаров с буквами (будьте готовы потратить разумную сумму — будет много интересного), для детей — Ё-песочница, где можно будет познакомиться с особенностями детской каллиграфии.

В стоимость МК входят все расходные материалы, а также входной билет на все свободные активности фестиваля на оба дня.

Детям до 14 лет в сопровождении родителей вход свободный.

На «Ё-фесте» вас ждет атмосфера взаимного вдохновения. Не упустите такую прекрасную возможность — присоединяйтесь!

Вы можете купить билеты онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: