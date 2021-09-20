В Туле пройдет фестиваль каллиграфии и леттеринга «Ё-фест»
9 и 10 октября в творческом квартале «Ликерка Лофт» состоится «Ё-фест». Билеты уже в продаже на Myslo!
У гостей фестиваля будет целых два дня, чтобы познакомиться со всем разнообразием стилей создания и написания букв.
Что будет: мастер-классы, лекторий, выставка работ каллиграфии и леттеринга, много общения, маркет товаров с буквами и для букв, детская Ё-песочница, посткроссинг и специальный арт-проект от мастеров каллиграффити.
Уже сейчас известно расписание мастер-классов, а это значит, что пора покупать билеты. Торопитесь — количество мест очень ограничено!
9 октября
11.30-13.30 Владимир Кондаков
«Основы мелового леттеринга»
На МК участники познакомятся с базовыми принципами работы с меловыми досками, увидяят, как быстро создавать эскиз, убедятся, что тряпка так же важна, как и композиция, узнают о дополнительном оборудовании и некоторых практиках создания мелового шедевра.
13.45-15.45 Влада Ружицкая
«Монограмма вязью»
На мастер-классе «Монограмма вязью» вы нарисуете композицию из своих инициалов, а мастер поможет вам это сделать: покажет, как работать с круглой кистью, как лучше завязать те или иные буквы. Итогом мастер-класса станет холст с вашей работой.
16.00-18.00 TREMER
Мастер-класс по ThrowUp
В реальном времени будет сделана серия «троу-апов», мастер покажет, как правильно наносить на холст краску, и расскажет, насколько важен не только тег, но и его более большая интерпретация.
18.15-21.00 Пан Задорожний
Мастер-класс по линогравюре
В реальном времени мастер вырежет новую гравюру, расскажет про все тонкости работы, научит пользоваться резаками и поможет вырезать свой собственный Ex-libris (личная печать для книг).
10 октября
11.30-13.30 Анна Суворова
Буквы, брызги, экспрессия! (Каллиграфия рулинг-пеном)
На мастер-классе вы познакомитесь с классным инструментом – рулинг-пеном. Этот инструмент полюбился каллиграфам за рваную, немного непредсказуемую линию и обилие брызг, поэтому рулинги и колапены часто используются в экспрессивной каллиграфии.
После мастер-классов вы сможете купить свой собственный рулинг-пен с большой скидкой.
13.45-15.45 Следите за информацией!
Входной билет: свободное посещение активностей феста на два дня — выставка-продажа работ, лекторий (можно посетить все лекции или выбрать те, что более актуальны именно вам), маркет товаров с буквами (будьте готовы потратить разумную для себя сумму — будет много интересного), для детей — Ё-песочница, где можно будет познакомиться с особенностями детской каллиграфии. After Party в воскресенье, будет жарко!
Входной билет: свободное посещение активностей феста на два дня — выставка-продажа работ, лекторий (можно посетить все лекции или выбрать те, что более актуальны именно вам), маркет товаров с буквами (будьте готовы потратить разумную для себя сумму — будет много интересного), для детей — Ё-песочница, где можно будет познакомиться с особенностями детской каллиграфии. After Party в воскресенье, будет жарко!
Программа лектория:
9 октября
11.45-12.30 Михаил Воронин. История становления наборного шрифта
12.45-13.30 Эдуард Фомченко. Как продвигать канал на youtube с нуля, без денег и надежды на успех
13.45-14.30 Ольга Филатова. Ценообразование в творческой профессии
14.45-15.30 Федор Bereg. Что такое хендстайл?
15.45-16.30 Тамара Аркатова. Коммерция против творчества
16.45-17.30 Дима Abrakadabra. Про самокопание, страдания и загоны, с которыми сталкиваются многие из нас
17.45-18.30 Владимир Аносов. Истории про буквы
18.45-19.25 Дмитрий Голуб. Стоит ли леттереру и каллиграфу погружаться в шрифты?
19.35-20.20 Ольга Панькова. Современный леттеринг vs работа с историческими референсами
10 октября
12.00-12.30 Миша Medvedus. Как найти свое написание и не потеряться, пока его ищешь
12.45-13.30 Роман Неофиди. Выгорание
13.45-14.30 Влада Ружицкая. Русский стиль
14.45-15.30 Степан Барнев и Илья Новожилов. Два каллиграфа, одна стена
Что входит в стоимость билетов:
свободное посещение активностей феста — выставка-продажа работ, лекторий (можно посетить все лекции или выбрать те, что более актуальны именно вам), маркет товаров с буквами (будьте готовы потратить разумную сумму — будет много интересного), для детей — Ё-песочница, где можно будет познакомиться с особенностями детской каллиграфии.
В стоимость МК входят все расходные материалы, а также входной билет на все свободные активности фестиваля на оба дня.
Детям до 14 лет в сопровождении родителей вход свободный.
На «Ё-фесте» вас ждет атмосфера взаимного вдохновения. Не упустите такую прекрасную возможность — присоединяйтесь!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.