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Тулячка отсудила у Минобороны РФ миллион рублей: ее сын покончил с собой в военном госпитале
Фото из архива Myslo.

Тулячка отсудила у Минобороны РФ миллион рублей: ее сын покончил с собой в военном госпитале

Решение на днях вынес Тульский областной суд.

Тульский облсуд поставил точку в многолетней тяжбе тулячки против Министерства обороны России. Суд оставил апелляционную жалобу военного ведомства без удовлетворения.

22 марта 2013 года в Кронштадтском военном госпитале покончил с собой солдат срочной службы из Тулы Сергей Мишкин. Молодой человек проходил службу в Ленинградской области. Сергею оставалось служить месяц — срок службы заканчивался 25 апреля 2013 года.

В январе 2013 года солдата госпитализировали в неврологическое отделение Кронштадтского военного госпиталя, откуда он уже не вернулся.

В ходе расследования выяснилось, что к страшному решению Сергея подтолкнули неуставные меры воздействия со стороны командира роты старлея Валерия Желудкова. Он заставлял его работать по ночам, избивал, оскорблял, лишал пищи и сна, заставлял носить зимний головной убор летом на жаре.

Сергей рассказывал обо всем матери. Она неоднократно, но безрезультатно обращалась по телефону к психологу воинской части. После ее очередного звонка Сергея отправили на обследование к психиатру, однако в сопровождение к нему был назначен всё тот же старший лейтенант Желудков.
 
– В больнице врач и старший лейтенант заставили моего сына написать заявление об отказе от медпомощи. В случае же возникновения повторного обращения ему угрожали дисбатом, — рассказывала мама солдата. — 
 
В одном из своих последних сообщений друзьям Сережа написал: «Шанс, что я вернусь, наверное, один процент»…
 
22 марта 2013 года Сергея не стало.
 

Всё это нашло отражение в приговоре суда. 21 ноября 2014 года в отношении командира роты Валерия Желудкова Выборгский гарнизонный военный суд вынес приговор. Желудкова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд отправил его в колонию на 4,5 года.

 

Мать Сергея Мишкина подала против Минобороны иск с требованием взыскать с ведомства 3 миллиона рублей. Суд удовлетворил иск частично, присудив к выплате 1 миллион рублей. Военные подали апелляцию, которую и отклонил Тульский областной суд.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:52 +6
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