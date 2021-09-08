9 сентября вход на территорию Ясной Поляны будет бесплатным

9 сентября, в 193-ю годовщину со дня рождения Льва Николаевича Толстого, в Ясной Поляне пройдут торжественные мероприятия.

В этот день музей будет работать с 9.00 до 17.00, вход на территорию свободный. С 13.00 до 15.00 для посетителей будут проводиться бесплатные 10-минутные экскурсии по дому писателя и флигелю Кузминских. Экскурсионные группы будут формироваться у двух музейных зданий.



Музей представит посетителям уникальный проект по тактильной доступности, посвященный 100-летнему юбилею со дня основания Ясной Поляны. С 13.00 до 16.30 в Доме Волконского посетители музея смогут увидеть тактильные модели, воспроизводящие объекты яснополянской усадьбы и экспонаты мемориального дома Л. Н. Толстого . Эти модели будут использоваться на экскурсиях для незрячих и слабовидящих посетителей. Они были созданы в рамках программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».



Также во время экскурсий, адаптированных для незрячих и слабовидящих людей, будут использоваться звуковые комментарии (тифлокомментарии). Процессом подготовки тифлокомментариев для экскурсии по музею занималась актриса театра и кино, телеведущая, тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова. Меценатом этой работы выступила друг и бывший сотрудник музея Марина Михайлова.



С 11.30 до 15.00 рядом со входом в дом Толстого будет проходить специальная выставка георгинов, выращенных тульским селекционером Олегом Дорогановым. Георгины из его коллекции украшают яснополянские клумбы, а сам селекционер каждый год приезжает в музей в день рождения писателя, чтобы украсить его могилу срезанными цветами.



В 12.00 на площадке у дома писателя начнется традиционное «Слово о Толстом». После выступлений гостей и друзей музея состоится возложение цветов к могиле Л. Н. Толстого в лесу Старый Заказ.



В этом году исполняется 150 лет с момента начала работы Льва Толстого над «Азбукой» — школьным пособием, которое можно назвать одним из любимых сочинений Льва Николаевича. Работая над ней, Толстой так представлял себе значение своего труда: «Гордые мечты мои об этой азбуке вот какие: по этой азбуке только будут учиться два поколения русских всех детей, от царских до мужицких…».



Отдавая дань уважения «Азбуке», музей подготовил проект, посвященный этому пособию. В его рамках были записаны видеоролики с участием воспитанников детских художественных студий Дома культуры «Ясная Поляна», читающих рассказы из «Азбуки». Некоторые из этих рассказов прозвучат в «Слове о Толстом» 9 сентября. Все видеоролики можно посмотреть на странице театральной студии «Бенефис» ВКонтакте.



В 13.00 на площадке перед домом Толстого начнется концерт Renaissance-квартета – камерного ансамбля, исполняющего музыку различных стилей и жанров: от произведений эпохи барокко до квартетов всемирно известных мастеров русского и зарубежного композиторского искусства.



В 13.30 у дома писателя состоится торжественное открытие Международного шахматного турнира, который проводится музеем-усадьбой «Ясная Поляна» и Федерацией шахмат России при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

После открытия участники турнира проведут сеанс одновременной игры на 100 досках, площадкой для которого станет территория усадьбы. В 16.30 кандидат исторических наук, куратор Музея шахмат Федерации шахмат России Дмитрий Олейников проведет лекцию и викторину для всех желающих возле дома Толстого.