В щекинской ИК № 7 заключенным разрешили свидания

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Родственникам нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и справку об эпидокружении.

В исправительной колонии № 7, расположенной в пос. Социалистический Щекинского района возобновили краткосрочные и долгосрочные свидания. Родственникам осужденного, прибывшим на длительное свидание, необходимо иметь при себе:

ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный неранее, чем за три дня до начала свидания, справку об эпидемиологическом окружении и отсутствии контакта с больным COVID-19 в течение 14 дней. Справка выдается в поликлинике по месту жительства.

При обнаружении признаков ОРВИ – повышенной температуры тела, кашля и насморка в предоставление длительных свиданий родственникам будет отказано. Во время свидания будет ежедневно проводиться медосмотр и замер температуры. При посещении мест общего пользования обязательно соблюдение социальной дистанции, а также использование масок и перчаток.