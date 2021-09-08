новости
новости
Регистрация
В щекинской ИК № 7 заключенным разрешили свидания
Фото: storage.myseldon.com

В щекинской ИК № 7 заключенным разрешили свидания

Родственникам нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и справку об эпидокружении.

В исправительной колонии № 7, расположенной в пос. Социалистический Щекинского района возобновили краткосрочные и долгосрочные свидания. Родственникам осужденного, прибывшим на длительное свидание, необходимо иметь при себе:

ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный неранее, чем за три дня до начала свидания, справку об эпидемиологическом окружении и отсутствии контакта с больным COVID-19 в течение 14 дней. Справка выдается в поликлинике по месту жительства.

При обнаружении признаков ОРВИ – повышенной температуры тела, кашля и насморка в предоставление длительных свиданий родственникам будет отказано. Во время свидания будет ежедневно проводиться медосмотр и замер температуры. При посещении мест общего пользования обязательно соблюдение социальной дистанции, а также использование масок и перчаток.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
вчера, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
исправительная колониясвидания для заключенныхпрофилактика коронавирусаCOVID-19УФСИН России по Тульской области
Место
Тульская областьЩекинский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле выключат свет 9 сентября
Где в Туле выключат свет 9 сентября
9 сентября вход на территорию Ясной Поляны будет бесплатным
9 сентября вход на территорию Ясной Поляны будет бесплатным
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.