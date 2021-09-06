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В Тульской области отремонтировали семь сельских школ
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области отремонтировали семь сельских школ

Еще на двух объектах работы планируется завершить к 21 сентября.

На оперативном совещании министр образования Тульской области Алевтина Шевелева доложила о ходе ремонта 12 малокомплектных школ. В июне на Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между регионом и компанией «Транснефть».

Компания направила на ремонт образовательных учреждений 50 млн рублей, еще порядка 8 млн выделено из бюджета области по поручению Алексея Дюмина. Всего в этом году на укрепление материально-технической базы школ направлено около 350 млн рублей.

– Ремонт завершен в семи школах, подрядчики устраняют замечания. Не успели отремонтировать в срок спортивный зал в Богдановской школе Новомосковска, пищеблок и спортзал в Первомайской школе Ясногорского района и кровлю Ситовской школы Каменского района, – сказала Алевтина Шевелева.

В двух школах Чернского района ремонт закончат к 21 сентября. В Долматовской школе ремонт фасада практически завершен. Капитально ремонтируется здание Большескуратовской школы в поселке Ержино, там же благоустраивается территория, работы идут по графику. Дети учатся в другом здании, куда их подвозит школьный автобус.

За счет средств бюджета Тульской области, выделенных дополнительно на ремонт в пяти школах, работы полностью завершены в школах Куркинского, тепло-Огаревского и Одоевского районов. В Ситовской школе Каменского района пол доделают вместе с основными работами. В Спас-Конинской школе Алексинского района ремонт в кабинетах сделают во время осенних каникул.

Губернатор напомнил, что ремонт школ не должен мешать учебному процессу, а главам администраций необходимо лично контролировать работы на всех этапах.

На связь с Алексеем Дюминым по ВКС вышел заместитель вице-президента компании «Транснефть» Владимир Каланда. Губернатор поблагодарил его и попросил передать слова благодарности от всей Тульской области руководителю компании Николаю Токареву. Владимир Каланда сообщил, что Николай Токарев выразил глубокое удовлетворение от сотрудничества с Тульской областью по всем проектам.

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вчера, в 21:21 0
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область
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