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Отава Ё

Отава Ё

17 октября в Туле выступят мировые звёзды русского фолка - группа «Отава Ё» (Санкт-Петербург).

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт группы «Отава Ё» отменен.

 
Их выступления - это шутки, танцы, хоровое пение вместе с залом и доверительное общение с каждым зрителем в сочетании с виртуозным исполнительским мастерством. В концерте прозвучат не только главные хиты группы, но и новые песни. Приходите, это будет незабываемо!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
17 октября 2021, воскресенье
20:00
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Касса
Юрий Николаенко
Купить билет
27 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
ПНЕВМОСЛОН
Купить билет
6 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Ансамбль «Берёзка»
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
LUMEN
Купить билет
3 ноября, среда 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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