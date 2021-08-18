Отава Ё
17 октября в Туле выступят мировые звёзды русского фолка - группа «Отава Ё» (Санкт-Петербург).
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт группы «Отава Ё» отменен.
Их выступления - это шутки, танцы, хоровое пение вместе с залом и доверительное общение с каждым зрителем в сочетании с виртуозным исполнительским мастерством. В концерте прозвучат не только главные хиты группы, но и новые песни. Приходите, это будет незабываемо!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
17 октября 2021, воскресенье
20:00
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
6 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
3 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽