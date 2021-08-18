17 октября в Туле выступят мировые звёзды русского фолка - группа «Отава Ё» (Санкт-Петербург).

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт группы «Отава Ё» отменен.

Их выступления - это шутки, танцы, хоровое пение вместе с залом и доверительное общение с каждым зрителем в сочетании с виртуозным исполнительским мастерством. В концерте прозвучат не только главные хиты группы, но и новые песни. Приходите, это будет незабываемо!