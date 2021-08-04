Жители Богородицка пожаловались губернатору на нехватку врачей и избыток коммунальных аварий

фото: пресс-служба регионального правительства

Вчера, 3 августа, губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе визита в Богородицкий район посетил АО «Ресурс».

Губернатор пообщался с работниками предприятия, которые живут в Богородицке. Жители пожаловались Алексею Дюмину на частые аварии на сетях водоснабжения в поселке Товарковский. Губернатор принял решение дополнительно выделить из бюджета региона 25 млн рублей на ремонт насосных станций и аварийных участков сетей. Работы должны быть выполнены до конца этого года. Ещё 10 млн будет выделено на ремонт сетей канализации.

Кроме этого, один из самых насущных для района вопросов – большое количество аварийных домов. Алексей Дюмин отметил, что для решения этой проблемы сейчас начинается строительство двух многоквартирных домов. Один из них должен быть достроен к 1 июля следующего года. Другой – до конца 2023-го. Это позволит переселить более 800 человек. Также по поручению Губернатора в 2019-2020 годах новые квартиры получили 42 семьи из требующего первоочередного расселения жилья, не вошедшего в основную программу.

Также богородчане задали губернатору вопрос о нехватке узких специалистов в районной больнице. Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что в 2021 и 2022 годах планируется прибытие в район 12 специалистов: 5 терапевтов, хирурга, кардиолога, провизора-технолога, анестезиолога-реаниматолога, педиатра, дерматовенеролога и офтальмолога.

Алексей Дюмин отметил, что в Богородицком районе есть ряд объектов здравоохранения, которые нужно привести в порядок и переоснастить, включая поликлинику. Она вошла в программу модернизации первичного звена.

Дмитрий Марков дополнил, что планируется построить новую амбулаторию и капитально отремонтировать 3 учреждения здравоохранения – фельдшерский пункт «Романцевский», поликлинику Богородицкой ЦРБ и клинико-диагностическую лабораторию. Кроме того, до 2025 года должно быть закуплено 7 единиц медицинского оборудования. Необходимо также заменить 19 автомобилей со сроком эксплуатации более 5 лет.

Один из жителей пожаловался на небезопасный пешеходный переход у завода «Ресурс». Обустроить в соответствии с современными стандартами планировалось в следующем году. Алексей Дюмин поручил проработать возможность приведения перехода в порядок до конца этого года. Также по поручению губернатора будут выделены дополнительные средства на ремонт кровли Дворца пионеров в Богородицке.

Кроме того, на встрече Алексей Дюмин отметил, что «Ресурс» - уникальное предприятие для Тульской области. Оно занимает особое место в структуре оборонного комплекса региона. Выпускает высококачественную радиоэлектронную продукцию – микрочипы для управляемого вооружения. Алексей Дюмин особо отметил вклад завода в научно-исследовательскую работу, разработку новых видов продукции. Предприятие также имеет широкую линейку продукции гражданского назначения.