Кинокомикс «Отряд самоубийц» и триллер с Леонардо Ди Каприо: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
««G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз»» (12+)
С 22 июля смотрите в формате IMAX блокбастер, крутые герои и невероятные приключения!
«Zappa» (18+)
С 28 июля смотрите специальные показы документального фильма Алекса Уинтера. Редкие съемки, уникальные свидетельства, отчаянные откровения – всё это «Заппа», большая работа о большом художнике.
«Круиз по джунглям» (12+)
С 29 июля суровый Дуэйн Джонсон и отважная Эмили Блант отправляются в захватывающее путешествие по джунглям Амазонки.
«Отряд самоубийств. Миссия навылет» (18+)
С 5 августа судьба всего мира в руках горстки отъявленных суперзлодеев – что может пойти не так?!
«Остров проклятых» (18+)
7 августа в 16.00 любителей кино приглашают на специальный показ отреставрированной версии одного из самых загадочных фильмов Мартина Скорсезе.
Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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