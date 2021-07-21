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Кинокомикс «Отряд самоубийц» и триллер с Леонардо Ди Каприо: последние новинки от «Синема Парк»

Кинокомикс «Отряд самоубийц» и триллер с Леонардо Ди Каприо: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

««G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз»» (12+)

С 22 июля смотрите в формате IMAX блокбастер, крутые герои и невероятные приключения! 
 

«Zappa» (18+)

С 28 июля смотрите специальные показы документального фильма Алекса Уинтера. Редкие съемки, уникальные свидетельства, отчаянные откровения – всё это «Заппа», большая работа о большом художнике.

 

«Круиз по джунглям» (12+)

С 29 июля суровый Дуэйн Джонсон и отважная Эмили Блант отправляются в захватывающее путешествие по джунглям Амазонки. 

 

«Отряд самоубийств. Миссия навылет» (18+)

С 5 августа судьба всего мира в руках горстки отъявленных суперзлодеев – что может пойти не так?! 

 

«Остров проклятых» (18+)

7 августа в 16.00 любителей кино приглашают на специальный показ отреставрированной версии одного из самых загадочных фильмов Мартина Скорсезе.

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 19:00 0
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