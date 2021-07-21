Кинокомикс «Отряд самоубийц» и триллер с Леонардо Ди Каприо: последние новинки от «Синема Парк»

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

С 22 июля смотрите в формате IMAX блокбастер, крутые герои и невероятные приключения!

С 28 июля смотрите специальные показы документального фильма Алекса Уинтера. Редкие съемки, уникальные свидетельства, отчаянные откровения – всё это «Заппа», большая работа о большом художнике.

«Круиз по джунглям» (12+)

С 29 июля суровый Дуэйн Джонсон и отважная Эмили Блант отправляются в захватывающее путешествие по джунглям Амазонки.

«Отряд самоубийств. Миссия навылет» (18+)

С 5 августа судьба всего мира в руках горстки отъявленных суперзлодеев – что может пойти не так?!

«Остров проклятых» (18+)

7 августа в 16.00 любителей кино приглашают на специальный показ отреставрированной версии одного из самых загадочных фильмов Мартина Скорсезе.