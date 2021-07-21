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Тульские полицейские установили «воришек из Тик-Тока», снявших колпаки с колес машин

Тульские полицейские установили «воришек из Тик-Тока», снявших колпаки с колес машин

Школьники заверили стражей порядка, что подобное больше не повторится, и попросили не наказывать их.

Сотрудники тульского УМВД установили подростков, снявших колпаки с колес машин, припаркованных на ул. Новосёлов в Скуратово. Ими оказались местные жители 12 и 16 лет, причем старший, как выяснилось, проживал в том же доме, где произошел инцидент.

Мальчишки признались, что совершили мелкое хищение впервые, поддавшись модному «тренду» в одной из социальных сетей, и заверили стражей порядка, что подобное больше не повторится. Полицейские провели профилактическую беседу и напомнили, что от подобных «челленджей» лучше отказаться.

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Место
ТулаСкуратово
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