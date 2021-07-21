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Врач и управляющий магазином: кому в Туле готовы платить больше 100 тысяч рублей

Врач и управляющий магазином: кому в Туле готовы платить больше 100 тысяч рублей

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в городах с населением до полумиллиона человек.

Самая дорогая вакансия июля в Туле – врач анестезиолог-реаниматолог в городской больнице № 10. Специалист с профильным образованием без опыта работы может претендовать на зарплату от 150 тысяч рублей в месяц.

Управляющему крупным супермаркетом готовы платить от 105 тысяч рублей ежемесячно. Опытному кандидату предлагается работа рядом с домом, социальные гарантии, система премирования и карьерный рост.

На услуги контент-менеджера межрегиональная аптечная розничная сеть готова тратить от 100 тысяч рублей в месяц. Приятным дополнением будут скидки на лекарственные средства, офис в центре города и возможности для профессионального развития.

В топ-5 вакансий по версии SuperJob также вошли позиции руководителя службы качества – зарплата от 87 тысяч рублей, бесплатное питание, корпоративный транспорт. Программисту микроконтроллеров готовы предложить доход от 75 тысяч рублей, «плавающие» часы работы, обучение за счет компании, современный офис и насыщенную корпоративную жизнь.

 

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