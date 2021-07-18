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Культовый триллер с Шэрон Стоун и документальный фильм о Blackpink: последние новинки от «Синема Парк»

Культовый триллер с Шэрон Стоун и документальный фильм о Blackpink: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Основной инстинкт» (18+)

25 июля специальный показ культового фильма Пола Верховена. Фильм в формате видеоприветствия представит кинокритик Егор Москвитин (Esquire, «Искусство Кино», «Афиша», «Огонек», «КиноПоиск», GQ, Metro, «Коммерсант»). Будет демонстрироваться отреставрированная версия фильма на английском языке с русскими субтитрами, включающая в себя восстановленные сцены, которые были удалены по цензурным соображениям для проката в США в 1992 году. 

 

BLACKPINK в кино (12+)

4 и 8 августа, к 5-летию самой популярной женской музыкальной группы в мире представляем эксклюзивный взгляд на жизнь, творчество и путь к вершине музыкального олимпа участниц BLACKPINK, покажем лучшие фрагменты концертов и документальные хроники закулисной жизни. Оригинальная версия с субтитрами.

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 19:19 −1
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