новости
новости
Регистрация
Два человека пострадали в аварии в Ясногорском районе
фото очевидца

Два человека пострадали в аварии в Ясногорском районе

И снова, по предварительной информации, виновник ДТП был пьян.

Сегодня, 18 июля, на 146-м км автодороги М-2 в Ясногорском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
 
В 15.30 36-летний мужчина за рулем автомобиля BMW M5 Competition, не имеющий водительский прав, врезался в Chevrolet Cruz, после чего обе машины влетели в металлический барьер.
 
В результате аварии пострадали водитель BMW и 36-летний пассажир Chevrolet. Отметим, что водитель BMW отказался от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение.
 
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 19:43 +3
Другие статьи по темам
Прочее
ДТПаварияпроисшествияЯсногорский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Киреевском районе мужчина украл золото из частного дома
В Киреевском районе мужчина украл золото из частного дома
Культовый триллер с Шэрон Стоун и документальный фильм о Blackpink: последние новинки от «Синема Парк»
Культовый триллер с Шэрон Стоун и документальный фильм о Blackpink: последние новинки от «Синема Парк»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.