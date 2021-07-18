Два человека пострадали в аварии в Ясногорском районе

фото очевидца

И снова, по предварительной информации, виновник ДТП был пьян.

Сегодня, 18 июля, на 146-м км автодороги М-2 в Ясногорском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 15.30 36-летний мужчина за рулем автомобиля BMW M5 Competition, не имеющий водительский прав, врезался в Chevrolet Cruz, после чего обе машины влетели в металлический барьер.

В результате аварии пострадали водитель BMW и 36-летний пассажир Chevrolet. Отметим, что водитель BMW отказался от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение.